Horóscopo diario gratis para hoy 1 de abril del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Aquí la clave está en cerrar ciclos de raíz. Ni que esa persona sepa de ti, ni tú de ella. Deja de buscar encuentro que solo te llenarán de dolor y mala vibra. Número del día: 0

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Sé paciente, pronto esa persona que se alejó volverá para demostrarte que la decisión que tomó fue la más acertada para organizar sus emociones. No reproches, mejor escucha.

. Número del día: 8

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Te gusta la exclusividad, pero no te gusta darla. ¿A qué estás jugando? No juegues con los sentimientos de los demás por desquitarte del pasado que te tocó vivir.

Número del día: 19

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Naciste con el don de entrar en crisis cada tres segundos. Por favor, autorregúlate porque estás alejando a la gente, nadie te aguanta cuando te pones en esa tónica.

Número del día: 5

Leo (23 julio – 22 agosto)

Hay actitudes que te alejan y te ayudan a darte cuenta de que las cosas no andan bien. En vez de ponerte agresivo o iracundo, agradécele a la vida por evitarte malos ratos.

. Número del día: 3

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Juega con fuego y quémate, no hay problema con eso. La verdadera molestia será cuando busques encenderte y solo encuentres cenizas. Prepárate. Número del día: 15

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Lo que es más difícil para ti en este momento es pretender que todo está bien, cuando en realidad estás destrozado por dentro. Tienes que buscar ayuda, es lo más sano que puedes hacer.

Número del día: 7

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

En las malas no se abandona a nadie, lo sabes muy bien y eres una buena herramienta para que los demás no se sumerjan en el dolor. Prepárate porque alguien necesitará tu ayuda. Número del día: 1

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Sí, eres muy complicado e incluso fatalista, pero eso no significa que no puedas ser amado. No te pongas tantas ataduras, alguien seguro amará tu esencia.

Número del día: 8

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Estás raro y cortante, eso tiene a tu pareja con mucha incertidumbre. Lo más adecuado es que expliques que en este momento tu cabeza está hecha un lío y que necesitas tiempo.

Número del día: 10

Acuario (20 enero – 18 febrero)

La vida sigue, es duro que los amigos o quizá tu relación de pareja no haya fluido. Solo ten en cuenta que del encierro solo queda más descontento, así que lánzate a nuevos encuentro.

Número del día: 2

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

A veces solo necesitas a alguien que te deje ser como eres. Sabemos que estás cómodo con tu presente, pero por qué esa necesidad de buscar algunas emociones del pasado.

Número del día: 14

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.