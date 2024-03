Horóscopo diario gratis para hoy 1 de marzo del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

Estás tan inestable que no te has dado cuenta de los cambios que hay en tu entorno. No solo primas tú, los demás también deberían ser importantes, al final, son ellos los que te sacan de tus peores crisis.

Arcano del día: el sol.

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Analiza cuidadosamente qué es lo que está funcionando mal en tu relación de pareja. Tu extrema falta de empatía solo deja ver lo egoísta que estás siendo en este momento.

Arcano del día: el colgado.

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Aries; piensa muy bien en lo que vayas a hacer antes de hacerlo porque estás actuando desde la rabia y no desde la razón. La venganza no es nada buena.

Arcano del día: la muerte.

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

La melancolía y los desacuerdos podrían aparecer hoy en tu relación de pareja. Atención porque no te estás dando cuenta que tu relación necesita una buena dosis de comunicación.

Arcano del día: la torre.

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Será un día de cierta inestabilidad: evita comunicarte de forma violenta e intransigente. Si te sientes muy cargado lo mejor es que te alejes unas horas de la realidad para ajustar todo.

Arcano del día: la luna.

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Tu fluidez emotiva podría estar bloqueada por los celos y la impulsividad. Tranquilízate, le estás dando demasiado poder a tu imaginación.

Arcano del día: la rueda de la suerte.

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

La salida positiva a lo que estás viviendo con tu pareja es razonar. Crees que tienes la razón esta vez, pero estás muy alejado de la realidad. Acéptalo tienes que agachar la cabeza y reconocer tus fallas.

Arcano del día: el colgado.

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Las personas te están viendo como una ser excesivamente obsesivo; además, estás utilizando malas estrategias para acercarte a la persona que te gusta. La frialdad es buena, a veces, no en exceso.

Arcano del día: el diablo.

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Estás siendo demasiado radical en tus pensamientos y acciones y eso solo trae sentimientos de tristeza y decepción en los demás. Cuida a los que amas y recuerda que los sentimientos no van a durar para siempre.

Arcano del día: el sol.

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

Hoy será un día para la reflexión. Piensa qué estás buscando realmente en este momento, estás tranquilo, lo sabemos, pero hay que buscar una chispa que encienda tus más grandes sueños.

Arcano del día: el sumo sacerdote.

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

Nada que logras despegar Sagitario. Sigues ensimismado, sacando conclusiones poco razonables y con unos sentimientos tan extraños que no eres capaz de ver el sol. ¿Hasta cuándo? Cierra capítulos.

Arcano del día: la estrella.

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

A la suerte también hay que ayudarla. No creas que te mereces todo sin el más mínimo esfuerzo. Tienes que entender que la constancia es la clave para superar este mal momento que vives.

Arcano del día: la muerte.

