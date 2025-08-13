Horóscopo diario gratis para hoy 13 de agosto del 2025

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
La tensión te está enseñando algo. Si no lo comprendes, seguirás estancado.
Palabra del día: Separar
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
La familia será prioridad. Resuelve ese conflicto con respeto y firmeza.
Palabra del día: Control
Aries (21 marzo - 20 abril)
Aprendiste a ordenar tus pensamientos antes de hablar. Evita discutir por todo, no te conduce a nada.
Palabra del día: Dirección
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Las discusiones y el papel de víctima no ayudan. Busca comunicarte con más seguridad.
Palabra del día: Prudencia
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Estás fluyendo mejor, pero aún sin claridad. No te presiones tanto, todo toma su tiempo.
Palabra del día: Paciencia
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Podrías sentirte distraído; expresa lo que llevas dentro. Liberarte emocionalmente será clave.
Palabra del día: Orden
Leo (24 julio - 23 agosto)
Cuida cómo manejas tu energía o tendrás roces con tu pareja. No guardes silencio, habla.
Palabra del día: Confianza
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Los días que vienen serán tensos y puedes cometer errores. Acepta que fallar también enseña.
Palabra del día: Conexión
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Evita victimizarte en tus relaciones. Reconoce tus fallas y trabaja en ellas.
Palabra del día: Aprender
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Vas por buen camino. Agradece y prepárate para recibir lo positivo que viene.
Palabra del día: Practicidad
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Valora lo que tienes sin darlo por hecho. No todo llega por sí solo.
Palabra del día: Autonomía
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Confía en tu intuición sin exagerar. Reúne toda la información antes de decidir.
Palabra del día: Afianzar
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.