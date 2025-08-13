Horóscopo diario gratis para hoy 13 de agosto del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

La tensión te está enseñando algo. Si no lo comprendes, seguirás estancado.

Palabra del día: Separar

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La familia será prioridad. Resuelve ese conflicto con respeto y firmeza.

Palabra del día: Control

Aries (21 marzo - 20 abril)

Aprendiste a ordenar tus pensamientos antes de hablar. Evita discutir por todo, no te conduce a nada.

Palabra del día: Dirección

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Las discusiones y el papel de víctima no ayudan. Busca comunicarte con más seguridad.

Palabra del día: Prudencia

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Estás fluyendo mejor, pero aún sin claridad. No te presiones tanto, todo toma su tiempo.

Palabra del día: Paciencia

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Podrías sentirte distraído; expresa lo que llevas dentro. Liberarte emocionalmente será clave.

Palabra del día: Orden

Leo (24 julio - 23 agosto)

Cuida cómo manejas tu energía o tendrás roces con tu pareja. No guardes silencio, habla.

Palabra del día: Confianza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Los días que vienen serán tensos y puedes cometer errores. Acepta que fallar también enseña.

Palabra del día: Conexión

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Evita victimizarte en tus relaciones. Reconoce tus fallas y trabaja en ellas.

Palabra del día: Aprender

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Vas por buen camino. Agradece y prepárate para recibir lo positivo que viene.

Palabra del día: Practicidad

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Valora lo que tienes sin darlo por hecho. No todo llega por sí solo.

Palabra del día: Autonomía

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Confía en tu intuición sin exagerar. Reúne toda la información antes de decidir.

Palabra del día: Afianzar

