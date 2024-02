Horóscopo diario gratis para hoy 13 de febrero del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Con imaginación, fuerza de voluntad, flexibilidad y autocontrol, podrás lograr equilibrar tu relación familiar. Al final sabes que las culpas son tuyas y no debes descargarte en los demás.

Color del día: Beige

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Tu comportamiento tenderá a ser muy intuitivo, metódico y experto en los asuntos emocionales; aprovecha la luz que te está regalando el universo para tomar mejores decisiones. Color del día: Naranja

Aries (21 de marzo – 20 abril)

El sentimiento de derrota por fin terminó. Es importante que aprendas de esta experiencia y decretes lo que de verdad quieres, no te enfoques solo en tus caprichos. Color del día: Morado

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Este es un buen momento para dejar de lado los rencores y abrir un espacio para la reconciliación con esa persona que tanto quieres. No permitas que el orgullo acabe con tu tranquilidad.

Color del día: Negro

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Te espera un día de sentimientos encontrados, Géminis; es posible que sientas cierta insatisfacción y descontento con todo lo que está pasando en tu vida.

Color del día: Azul

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Una gran tensión emocional te espera hoy. No discutas, ni explotes sin razón…evita este tránsito energético, no te desgastes tanto por cosas que no valen la pena.

Color del día: Rojo

Leo (23 julio – 22 agosto):

Siempre quieres ayudar a los demás y se te olvida que tú también eres importante. Es clave que hoy anules todo lo que te entristece y encuentres motivación para ser feliz.

Color del día: Verde

Virgo: (23 agosto- 22 septiembre)

La comunicación será un aspecto sumamente importante en este día. Ten mucho tacto para manifestarle a tu pareja las cosas que no están dando resultado, así no tomarán decisiones apresuradas. Color del día: Rosado

Libra: (23 septiembre- 22 octubre)

Este es un buen momento para disfrutar en pareja, a veces te encierras mucho en tus pensamientos y eso no te permite disfrutar de la persona que amas. Despierta.

Color del día: Gris

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Toma la iniciativa para hacer lo que tienes en mente con tranquilidad. Deja a un lado tu mal carácter y no permitas que los demás se vean perjudicados por tu explosión emocional.

Color del día: Café

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Las tensiones que estás experimentando quizá obedezcan a un abuso de poder de tu parte y de tu pareja, si no logran equilibrar energía, esta relación no llegará a feliz término.

Color del día: Blanco

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Tus ambiciones, deseos y esperanzas podrían cumplirse con los nuevos proyectos que tengas en mente. Abre la puerta a las posibilidades que te ofrecen laboralmente, sal de tu zona de confort.

Color del día: Fucsia

