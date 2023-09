Horóscopo diario gratis para hoy 13 de septiembre del 2023

Horóscopo para hoy 22 de febrero de 2021. Foto: Pixabay

Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

Estás muy positivo esta semana. Aprovecha este momento de luz universal para hacer las cosas bien, y pedir perdón a quienes se lo merecen. Bajar la cabeza no muestra debilidad, sino una fuerza interior poderosa.

Palabra del día: Separar

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Debes revisar la forma en la que tratas a los demás. Tu exceso de sinceridad puede hacer que suenes prepotente y engreído. Baja un poco la guardia, te pasas del límite con frecuencia.

Palabra del día: Control

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Hay algo que no te deja tranquilo. No has podido recuperar la paz desde que abriste tu corazón y decidiste hablar. Revisa qué pasa y no te aventures con tus decisiones.

Palabra del día: Dirección

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

Esta semana vas a tener mucho aciertos a nivel profesional. Maneja la ansiedad, y toma decisiones basadas en la calma. No te apresures, al final todo va a ser éxito.

Palabra del día: Prudencia

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Estás decepcionado de alguien cercano. Tienes que hacerle frente a la situación, hablar y bloquear por completo cualquier situación que te acerque a esa persona. Los malos ratos pasarán.

Palabra del día: Paciencia

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Armoniza tu vida, trabaja en todo aquello que requiere positivismo y buena vibra. No permitas que las tensiones tomen el control de tu vida. Suelta lo que no sirve.

Palabra del día: Orden

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

Las supersticiones te están causando muchos bloqueos emocionales. Ser feliz no es un castigo, ni viene de la mano con él la desgracia emocional. Cálmate un poco, a veces eres demasiado extremista.

Palabra del día: Confianza

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Criticas a todo el mundo, pero no revisas tus acciones. No creas que eres infalible, tus errores te pueden ocasionar un cambio muy brusco en tus rutinas laborales.

Palabra del día: Conexión

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Esta semana por fin tendrás una buena noticia. Tu panorama laboral comienza a arreglarse, tendrás que sacrificar una de tus pasiones para conseguir este objetivo.

Palabra del día: Aprender

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

Tienes muy buenas ideas, conéctate con la gente y ponlas sobre la mesa. Los proyectos que vienen en camino son grandes y te van a representar grandes satisfacciones.

Palabra del día: Practicidad

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

¡Para de sufrir! De verdad que ya es justo y necesario, te quedaste estancado en tus emociones del pasado y no avanzas en nada. Ábrete a recibir energía transformada para que tengas una mejor vida.

Palabra del día: Autonomía

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Semana de mucho éxito en tus finanzas. Los negocios que no pudieron darse hace un tiempo, estarán tocando tu puerta. Una bendición del universo hará que la calma retorne a tus días.

Palabra del día: Afianzar

