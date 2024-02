Horóscopo diario gratis para hoy 21 de febrero del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Modera tu temperamento de hoy, pues los demás podrían percibirte como una persona algo violenta y visceral. Deja de mezclar las cosas, por favor, es por tu bienestar, no por el de los demás. Palabra del día: Dirección

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Debes poner atención en la forma en que te estás relacionando con los demás, tu forma de ver la vida no es la cartilla para que los demás dirijan sus caminos. Palabra del día: Prudencia

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

No intentes encajar en donde no cabes. La verdad es que los dos sabemos que no pones de tu parte para que exista armonía con tu familia política. Deja las cosas como están, no te sobreactúes.

Palabra del día: Paciencia

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Tus emociones estarán bastante tensionadas hoy. Tus relaciones afectivas también serán muy cambiantes, así que ahora mismo debes relajarte, no hablar y quizá alejarte un poco.

Palabra del día: Orden

Leo (23 julio – 22 agosto)

Ten mucho cuidado porque la fantasía que estás por vivir podría llevarte a no ver la realidad que te rodea. Lastimar no debe ser la opción si ya estás aburrido con tu relación. Palabra del día: Confianza

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Es posible que sientas cierta falta de armonía hoy contigo mismo. Es normal, siempre te ocupas de los demás y te dejas en segundo plano. Priorizarte debe ser la mejor decisión que tomes esta semana.

Palabra del día: Conexión

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Podrías sentir cierto temor hacia lo desconocido, sin embargo, tu determinación se convertirá en una luz en el camino para mejorar tu situación. Confía y sé muy prudente. Palabra del día: Aprender

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Eres muy bueno dando consejos porque la vida te ha hecho vivir experiencias de resiliencia. Muchos necesitas de ti para no caer en sentimientos de amargura y dolor. Este es el momento de ayudar.

Palabra del día: Practicidad

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

La victoria solo se logra a través de la perseverancia y el coraje. Evita hacerte zancadilla, seguramente las malas decisiones te llevarán por el camino equivocado. Palabra del día: Autonomía

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Eres una persona que sabe negociar, así que aprovecha esa sabiduría para darle trámite a los problemas con tu pareja. No dejes todo en manos de la persona que amas. Tú puedes tener la salvación.

Palabra del día: Afianzar

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Será un buen día para agradecer por todo lo que te está pasando. El sacrificio ha valido la pena, lo que pasa es que no terminas de creerte el cuento de que tienes un potencial único para lograr objetivos. Palabra del día: Separar

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Tus relaciones sentimentales podrían estar sufriendo. No estás mostrando tus emociones abiertamente y eso deja como consecuencia una sumatoria de silencios que pueden lastimarte. Palabra del día: Control

