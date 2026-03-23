Horóscopo diario gratis para hoy 23 de marzo del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

El empujón viene en camino, no lo dudes ni te sorprendas si todo empieza a salir como lo deseaste en diciembre.

Número del día: 2

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No des lo que recibes, tú no eres así. Da a los demás lo que te nazca, sin temor, sin esperar nada. No debes cambiar para que otros te acepten.

Número del día: 14

Aries (21 marzo - 20 abril)

Ya no permitas que la soledad se siente en tu mesa. Sal de ese duelo innecesario con esa amistad que no fue leal contigo.

Número del día: 0

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Seguro que el universo escucha tus súplicas. No lo dudes, querer mucho no es un error, el error está en que no sabes escoger a quienes te rodean.

Número del día: 8

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

No todos tienen tu mismo corazón, así que deja que las expectativas se queden en el bolsillo. Conoce antes de abrirte a una relación.

Número del día: 19

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Este mes ha sido de mucho aprendizaje para ti. Agradece por la paz mental y por la coincidencia de conocer personas que recargan tu vida.

Número del día: 5

Leo (24 julio - 23 agosto)

Primero debes aprender a perdonarte antes de juzgar al otro. Se trata de ser empático y no de tener miedo por la construcción emocional.

Número del día: 3

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Nunca se sabe cuándo será la última vez que verás a alguien. En vez de vivir de discusión en discusión, disfruta los momentos, no los apagues.

Número del día: 15

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Necesitar un abrazo fuerte no es un “pecado”. A veces es necesario que otros te sostengan en medio de las crisis de la vida.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Por tu paz mental deberías empezar a ignorar a esa persona que te provoca tanto malestar. Desaparece lentamente, el silencio va a traer calma.

Número del día: 7

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hay que estar en paz con las cosas que hiciste. Aquí no existe lo bueno o lo malo, solo existe la certeza de la experiencia de estar vivo.

Número del día: 8

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si los planes cambian a medio camino es porque la vida te quiere mostrar que quizá esa no es una ruta para ser feliz.

Número del día: 10

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