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Elecciones 2026

¿Periodicazo para Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia?

La elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia agitó la carrera que busca nuevo jefe o jefa de Estado. Las fichas del Centro Democrático hacen campaña mostrando públicamente sus diferencias. ¿En realidad es un enfrentamiento o es una estrategia para poner agenda? Pese al ruido mediático, la Corte Constitucional ya se pronunció de fondo sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, un tema que separan ideológicamente a Oviedo y Valencia.

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Joseph Casañas Angulo, Cindy A. Morales Castillo, Daniel Valero, Alejandra Ortiz Molano y Jessica Angulo
21 de marzo de 2026 - 11:50 p. m.

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com

Por Cindy A. Morales Castillo

Periodista con posgrado en Estudios Internacionales. Actualmente es la editora de Colombia+20 de El Espectador y docente de Narrativas Digitales de la Universidad Javeriana.@cinmoralejacmorales@elespectador.com

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com

Por Alejandra Ortiz Molano

Antropóloga, periodista y realizadora audiovisual, con una maestría en Salud Pública.@aleja_ortizmaortiz@elespectador.com

Por Jessica Angulo

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Edgar Trujillo(22146)Hace 15 minutos
Esa formula presidencial es impuesta por el genocida. En la entrevista a cambio, paloma lo unico que mostro es que es una descerebrada y oviedo un oportunista que le salio el tiro por la culata. Ni un voto para ese par de titeres del apostol 13. 6402 6402 6402 6402 6402
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