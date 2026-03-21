¿Periodicazo para Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia?

La elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia agitó la carrera que busca nuevo jefe o jefa de Estado. Las fichas del Centro Democrático hacen campaña mostrando públicamente sus diferencias. ¿En realidad es un enfrentamiento o es una estrategia para poner agenda? Pese al ruido mediático, la Corte Constitucional ya se pronunció de fondo sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, un tema que separan ideológicamente a Oviedo y Valencia.