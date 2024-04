Horóscopo diario gratis para hoy 25 de abril del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Descongestiona tu mente, verás las cosas de una forma mucho más clara. Te estás complicando demasiado la vida. Animal del día: Tigre

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

La tensión con tu pareja sigue muy activa, la intolerancia y la mala comunicación están haciendo de las suyas. ¿Realmente quieres terminar? Animal del día: Perro

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

La ansiedad puede estar ocasionándote las preocupaciones que no te dejan tranquilo. Tienes que poner las cosas en orden, el caos está reinando. Animal del día: Pulpo

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Hoy tendrás abundante energía mental y fuerza para la comunicación con los demás, aprovecha esta luz para solucionar los problemas que tienes con los demás.

Animal del día: Gallo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

El amor está invadiendo tus espacios. No te angusties, aprovecha esta tranquilidad universal para agradecer por todo lo que te ha dado este último mes.

Animal del día: Elefante

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Las cosas materiales deben dejar de ser tan importantes para ti. Revisa tus emociones y lo que estas ha causado en ti para que todo el tiempo estés en estados de soledad.

Animal del día: Culebra

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Hoy habrá pocas cosas que se te escapen, reaccionarás con rapidez y solucionarás hábilmente cualquier contratiempo que se te pueda presentar. Animal del día: León

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Tus relaciones funcionarán bien, gracias a que tienes más paciencia y eres menos exigente con los demás. Todo está perfecto para ti en este momento. Animal del día: Jirafa

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

No estás teniendo una buena semana, pero no te alarmes. Tu energía se está transformando y está liberando todo lo que te generes molestia y malos ratos.

Animal del día: Pájaro

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Hoy tendrás que esforzarte, no te apetece y no te gusta nada. Estás en un estado de aburrimiento que no logra mostrarte un camino de luz. Analiza qué pasa en tu interior.

Animal del día: Foca

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Las cosas en tu casa están algo tirantes, aunque hoy el silencio predomina en ti y no discutirás tanto, no te sentirás a gusto interiormente con lo que pasa. Animal del día: Ratón

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Si quieres evitar enfrentamientos hoy, guarda silencio. A veces todo el conflicto se forma porque no sabes escuchar y actúas sin pensar. Animal del día: Serpiente

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.