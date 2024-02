Horóscopo diario gratis para hoy 29 de febrero del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

No basta con pedir disculpas cuando hieres, las palabras son eso, palabras. Los hechos son los que te mostrarán las consecuencias de tus actos. Animal del día: Perro

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Sabrás discernir para ver las cosas con claridad y elegir lo que más te convenga, así eso tenga que cerrar un ciclo emocional negativo que te niegas a aceptar. Animal del día: Gato

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Hay personas que sienten que solo juzgas y reprochas. Estás demasiado irritable y te estás volviendo un ser insoportable. Cuidado con la forma como gestionas tus sentimientos.

Animal del día: Tigre

Cáncer (22 junio – 22 julio)

La exigencia y la crítica solo causarán descontento en las personas que te rodean. Tu falta de buena comunicación te está trayendo solo problemas y frustraciones. Animal del día: Zorro

Leo (23 julio – 22 agosto)

Podrías tener un conflicto entre tu ego y emociones si no dejas de presionarte. Todo en su justa proporción, a veces te castigas tan duro que se te olvida que la relación que debes tener contigo mismo debe atraer armonía. Animal del día: Delfín

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Será un día difícil en el terreno emocional y en las relaciones que quieres establecer. Si no hablas, no esperes que la otra persona entienda la razón por la que empezarás a distanciarte.

Animal del día: Jirafa

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Invierte la energía negativa que a veces te abraza actuando con determinación y fuerza. Tu poder mental es maravilloso, úsalo a tu favor, no en contra, no tiene sentido que solo llames malos momentos a tu día. Animal del día: Culebra

Escorpión (23 octubre- 22 noviembre)

Hace rato que no experimentabas sentimiento de frialdad, eso no es un problema, sin embargo, deja que no se adueñen de tu vida, solo de días donde las emociones se están organizando.

Animal del día: León

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Tendrás un día difícil y tenso en diferentes sentidos, así que las peleas con tu pareja estarán más presentes que nunca. Tranquilo, solo se trata de un movimiento astral que te sacudirá.

Animal del día: Pantera

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Deja de desconfiar de tu pareja, no es justo que todos los días le hagas pasar malos ratos porque sientes que estás perdido. El problema es tuyo, no es nadie más, contrala tus instintos.

Animal del día: Búho

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Ten presente que la indecisión podría llevarte por caminos que siempre rechazaste. Enfrentarte contigo en este momento no es lo más conveniente para defender lo que te pertenece.

Animal del día: Conejo

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

¡Cuidado con las precipitaciones! Piscis, emocionalmente podrías estar en tensión así que no tomes decisiones emocionales de las que te puedas arrepentir más adelante. Animal del día: Elefante

