Horóscopo diario gratis para hoy 7 de mayo del 2024

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Hoy tendrás sentimientos contradictorios que te van a provocar diferentes problemas con tu pareja. Es mejor terminar la relación antes de que te hagan más daño.

Color del día: Morado

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

El fin de semana te equivocaste demasiado, esta es la oportunidad perfecta para llamar a pedir disculpas y bajar la cabeza con esa persona que tanto quieres.

Color del día: Verde

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Piensa que un trato suave, pero claro al mismo tiempo, será algo que podría ayudarte a mejorar tus relaciones con los demás. Siempre pones todo muy tenso. Color del día: Azul

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Es un buen momento para limpiar tus espacios: saca el pasado de tu vida, es importante que te deshagas de lo que te genera tristeza e inestabilidad emocional.

Color del día: Amarillo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Estas recibiendo las cosas con demasiado drama y aunque creas que eso soluciona algo, solo empeora todo. Busca otros métodos para llamar la atención.

Color del día: Naranja

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

No es justo que reproches las buenas acciones de los demás cuando quieren verte bien. Los llamados de atención también son demostraciones, no te aísles por orgullo.

Color del día: Gris

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Dedica tiempo a esa persona especial, no estás enfocado en lo que dijiste que cambiarías porque no has sido capaz de lograrlo: ofrecer calidad de tiempo. Cuidado con una ruptura.

Color del día: Rosado

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Es probable que hoy tengas que solucionar alguna cuestión importante y delicada con tu familia. Recuerda que eres equilibrio, trata de conciliar para evitar malos ratos.

Color del día: Negro

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Es importante que hoy trabajes en esas cosas que pierdes de vista a veces. Reactiva tu espiritualidad y trata de limpiar tu mente y alma con pensamientos positivos que atraigan buena suerte.

Color del día: blanco

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

La estabilidad llega poco a poco. No presiones el tiempo, es importante que todo lo vivas en el momento. No conviertas en una avalancha tus emociones. Respira.

Color del día: Café

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Busca la forma de reposar de descansar un instante. Empezaste la semana con el pie izquierdo en todos los sentidos por tu afán de controlar el fututo.

Color del día: Rojo

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Evita encerrarte en tu interior, procura encontrar soluciones a los problemas con tu pareja, es importante que “te quites los guantes” para llegar al nivel de confianza que quieres.

Color del día: Fucsia

