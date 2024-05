Horóscopo para hoy 10 de mayo del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

La excesiva confianza en ti y en todo lo que te rodea puede traerte complicaciones inesperadas e imprevistas. ¡Calma!

Arcano del día: la muerte

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

De nuevo estás cayendo en juegos mentales en donde los excesos te hacen ser poco realista. Estás dando pasos equivocados. Arcano del día: la torre

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Hoy es un día energéticamente desequilibrado para ti... estarás demasiado inestable. No te dejes afectar por lo que suceda alrededor.

Arcano del día: la luna

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Hay una lucha interna que no has sido capaz de solucionar. La intranquilidad y la ansiedad están haciendo de las suyas, encárgate de sanarte. Arcano del día: la rueda de la suerte

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Esta bien que a veces las ideas no salgan tan rápido como pasa habitualmente. Estás cansado tienes que aceptarlo, no te presiones tanto. Arcano del día: el colgado

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Sigues dando largas a ese asunto de salud que te tiene pensativo hace días. Exterioriza tus miedos, pero especialmente actúa con rapidez.

Arcano del día: el diablo

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

No es el momento de abandonar lo que has construido con esfuerzo. Ha sido un camino de mucha paciencia, pero al final obtendrás tu mejor recompensa.

Arcano del día: el sol

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Hoy estarás demasiado susceptible con todo lo que te rodea, te enfocarás más en lo negativo que en las cosas positivas, no le des tanto poder al caos que solo tu provocas.

Arcano del día: el sumo sacerdote

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Demasiada agresividad en tu día: intenta controlarla un poco. Será mejor que no hables demasiado, si no quieres complicar las cosas. Arcano del día: la estrella

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Tendrás mucha fuerza hoy en todos los sentidos, por eso te levantarás con ganas de hacer cosas. Sin embargo, tienes que ponerte freno para no dejarte llevar por la emoción. Arcano del día: la muerte

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Todo lo que digas hoy será malinterpretado, así que será mejor que dejes las explicaciones para otro día en donde la energía te favorezca y no te haga entrar en conflicto con los que te rodean.

Arcano del día: el sol

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

No te metas en las discusiones que puedan tener tus familiares cercanos. Deja que todo fluya, no estuviste en el momento de la explosión energética, así que es mejor mantenerse al margen para no quemarte. Arcano del día: el colgado

