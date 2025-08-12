Horóscopo para hoy 12 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Todo tiene su ciclo. Aunque te duela despedirte de esa relación, seguir en ella ya no te brinda bienestar.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tus sentimientos estarán en desorden. Las dudas constantes y la indecisión podrían poner en riesgo tu relación sentimental.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tus sentimientos y tu lógica finalmente estarán en armonía. La comunicación reforzará el vínculo con tu pareja.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Te invade una sensación de agotamiento y falta de ánimo. Es momento de detenerte, enfocarte en ti y reflexionar sobre tu camino.

Color del día: Verde

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Una inquietud interior te generará gran tensión. Recuerda que estás viviendo muchos cambios y que nada es permanente.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hoy no es buen momento para aferrarte a tus antojos. Necesitas adoptar una visión más realista; tu obstinación te está alejando de cosas valiosas.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Las energías positivas te rodean esta semana. No te distraigas: ha llegado esa etapa que tanto anhelabas.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Estás sintiendo demasiada presión, lo que te exigirá redoblar esfuerzos para resolver los conflictos familiares.

Color del día: Gris

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

El exceso de tensión te está haciendo dañar a quienes te quieren. Ojo: tu pareja podría estar cansándose de tus cambios emocionales.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu actitud fría y lejana con tu pareja es comprensible, pero es momento de balancear las emociones y dialogar para recuperar la armonía.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Evita tomar decisiones esta semana. El vaivén entre pensamientos positivos y negativos generará un conflicto difícil de manejar.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Ya comprendiste que tu empleo no es lo que soñabas y eso te está apagando. Es un buen día para dar un paso al costado y recuperar tu libertad.

Color del día: Café

