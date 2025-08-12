Horóscopo para hoy 12 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Todo tiene su ciclo. Aunque te duela despedirte de esa relación, seguir en ella ya no te brinda bienestar.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Tus sentimientos estarán en desorden. Las dudas constantes y la indecisión podrían poner en riesgo tu relación sentimental.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo - 20 abril)
Tus sentimientos y tu lógica finalmente estarán en armonía. La comunicación reforzará el vínculo con tu pareja.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Te invade una sensación de agotamiento y falta de ánimo. Es momento de detenerte, enfocarte en ti y reflexionar sobre tu camino.
Color del día: Verde
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Una inquietud interior te generará gran tensión. Recuerda que estás viviendo muchos cambios y que nada es permanente.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Hoy no es buen momento para aferrarte a tus antojos. Necesitas adoptar una visión más realista; tu obstinación te está alejando de cosas valiosas.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Las energías positivas te rodean esta semana. No te distraigas: ha llegado esa etapa que tanto anhelabas.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Estás sintiendo demasiada presión, lo que te exigirá redoblar esfuerzos para resolver los conflictos familiares.
Color del día: Gris
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
El exceso de tensión te está haciendo dañar a quienes te quieren. Ojo: tu pareja podría estar cansándose de tus cambios emocionales.
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tu actitud fría y lejana con tu pareja es comprensible, pero es momento de balancear las emociones y dialogar para recuperar la armonía.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Evita tomar decisiones esta semana. El vaivén entre pensamientos positivos y negativos generará un conflicto difícil de manejar.
Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Ya comprendiste que tu empleo no es lo que soñabas y eso te está apagando. Es un buen día para dar un paso al costado y recuperar tu libertad.
Color del día: Café
