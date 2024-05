Horóscopo para hoy 22 de mayo del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

No renuncies si las cosas se ponen difíciles porque es justo ese momento el que te debilita mentalmente. Respira, vale la pena seguir luchando. Palabra del día: certeza

Tauro (21 abril – 20 mayo)

A veces en la vida debes dejar que te duela, el mismo tiempo es el que se va a encargar de curarte. Duele, claro, pero hay que vivir este momento y dejar que se vaya.

Palabra del día: delegar

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

No entres en estados de duda por creer que no mereces las cosas positivas que te están pasando. Al contrario, abrazo los cambios con amor. Ya hay nuevos destinos trazados para ti.

Palabra del día: seguridad

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Si hoy no estás teniendo un buen día, no castigues tus emociones. Vive con intensidad y con la cabeza, este día no es el indicado para dejarle tantas decisiones al corazón. Palabra del día: seguridad

Leo (23 julio – 22 agosto)

Deja de estar luchando por demostrarles a los demás que tienes una vida “perfecta”, libérate de las presiones sociales y vuelve a conectarte contigo mismo para sanar. Palabra del día: soltar

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Este momento no es para vivirlo con nadie más, solo contigo. A veces es mejor encontrarse que volver a perderse en alguien que muy seguramente no te va a salvar. Palabra del día: paciencia

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Todo lo que has hecho hasta ahora será recompensado. No hay que apresurarse, ni empujar los procesos, por ahora solamente debes confiar. Palabra del día: frenar

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Cuando te emocionas con la felicidad de tus semejantes, se abren muchas puertas para ti. Los anhelos de tu corazón se volverán realidad, solo hay que tener un poco más de paciencia.

Palabra del día: creer

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Algunas veces hay que pedir señales que te indiquen el mejor camino. Despeja tu mente, atrae lo que quieres. La magia está donde pones tu energía. Palabra del día: analiza

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

No está mal no saber qué rumbo tomar. Sigue adelante, estás encontrando la manera de identificarlo, ya no con los intereses de otra persona, sino con los propios, los que te elevan y te abren puertas.

Palabra del día: tranquilidad

Acuario (20 enero – 18 febrero)

¿Para qué insistir en una relación que ahora solo te causa molestia? Tú puedes estar con una mejor persona, recuerda que construyes a la par, la responsabilidad afectiva no es solo tuya. Palabra del día: expresar.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Bajar la cabeza sirvió para darte cuenta de que no siempre tienes la razón en todo. Tienes que ser más empático, pedir disculpas puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Palabra del día: ejecutar

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.