Horóscopo para hoy 4 de mayo del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Día importante para afianzar lazos con tu familia y tus amistades. Una buena noticia viene en camino. Es lo que estás esperando. Ángel del día: Uriel

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Es mejor que pares los planes que tienes. Estás cargado de muchas cosas que tienen alterada tú energía. ¡Contrólate! Ángel del día: Rafael

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Si tu pareja no va a tu mismo ritmo, no la presiones. Encuentra el futuro que más te convenga, te enfocas mucho en el pasado. Ángel del día: Gabriel

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

No estás solo esta dificultad pronto pasará.. No te quedes callado, exprésate y no te hundas en los problemas. Ángel del día: Jofiel

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Te exiges demasiado y se te olvida que hay personas que necesitan de ti. Toma las cosas con más calma. Ángel del día: Uriel

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Trata de ser práctico y solucionar las cosas sin tanto agite. Es mejor que guardes silencio ante algunas situaciones. Ángel del día: Adzaquiel

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Nadie más que tú sabe lo que está pasando con tus sentimientos. Es mejor parar, no engañes, ni te engañes. El ciclo ha llegado a su fin. Ángel del día: Gabriel

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

A veces tu cabeza se inventa cosas que ni siquiera van a ocurrir. Confía más en lo que tienes y sientes. Ángel del día: Uriel

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Estás actuando por impulso. No es justo que los demás paguen las consecuencias de tu mal carácter. Identifica qué o quién te está alterando la energía. Ángel del día: Rafael

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Tu vida está equilibrada, no empieces a opacar las buenas cosas que te están pasando, por creer que no mereces ser feliz. Ángel del día: Gabriel

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Tanto control pronto creará un caos inmanejable. Intenta dar pasos firmes y seguros para no quebrarte, eres muy fuerte. Ángel del día: Jofiel

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

A veces la vida te aburre un poco. Intenta cambiar tus patrones de conducta y rodearte de gente nueva. Animal del día: Adzaquiel

