Igualada: el documental sobre Francia Márquez llegó a las salas de cine

El colombiano, Juan Mejía, director de la película 'Igualada', que relata la vida de la vicepresidenta Francia Márquez y su lucha por la defensa del medio ambiente, del territorio ancestral y de los derechos humanos de la comunidad afrodescendiente en el sur del país, habla con la vicepresidenta de Colombia este viernes en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia). Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

El documental “Igualada,” dirigido por Juan Mejía Botero, se presentó en la edición 2024 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) después de su participación en el Festival de Cine de Sundance. La película siguió la trayectoria de Francia Márquez como lideresa social en las elecciones presidenciales de 2022.

El documental se centró en la campaña de Márquez y su ascenso desde La Toma, Cauca, hasta la vicepresidencia de Colombia. La narrativa reflejó un movimiento social significativo liderado por mujeres y jóvenes.

Sinopsis

“Se es una igualada cuando se aspira a ser lo que a una no le corresponde. Y no le corresponde a una mujer pensar que puede cambiar su historia de pobreza, de violencia, de sumisión…. Y mucho menos le corresponde a una mujer caucana salir de las minas para hacer política, ni le corresponde a una empleada doméstica salir de la pobreza, ni a una mujer desplazada llegar a la Casa de Nariño, ni a una madre soltera asumir de matriarca de un país acostumbrado a enterrar y olvidar a sus hijos. Nada de esto le corresponde a una mujer, y mucho menos si esa mujer es indígena, o como en el caso de Francia Márquez, negra. Recorriendo los pasos de la campaña que la llevaron a la vicepresidencia de Colombia, con imágenes de archivo de la Francia joven, luchadora social y medioambiental, al lado de sus gentes en La Toma, Cauca, Igualada es el retrato de una líder que construye a pie descalzo su propio camino del héroe. Hay mucho que no vemos, qué duda cabe, cuando el retratista dispara la foto siempre pide la sonrisa… y la imagen que queda al repasar los viejos álbumes tiene por momentos demasiado de idílica… Pero eso no la hace menos un fragmento de memoria, ni hace a la película menos relato de un momento que los igualados de Colombia vivieron como una contagiosa y magnética ola de esperanza”. —Mónica Moya.

El documental “Igualada” fue dirigido por Juan Mejía Botero. La producción y distribución del filme estuvieron a cargo de Briosa Films, una empresa con sede en Medellín, Colombia, fundada en 2021. Esta compañía se dedica a la creación y difusión de cine independiente, distribuyendo sus proyectos en salas independientes, circuitos académicos, museos y plataformas digitales dentro del país.

¿Dónde ver la película?

La película Igualada se podrá ver en varias ciudades y salas de cine en Colombia:

En Medellín, estará disponible en Cinépolis City Plaza y en la Cinemateca de Medellín.

En Cali, se podrá ver en el Colombo Americano, MAMM, y Cinépolis Limonar.

En Barranquilla, la proyección será en la Cinemateca del Caribe y en Marines Films, mientras que en Valledupar, también estará en la Cinemateca del Caribe.

En Bogotá, se proyectará en la Cinemateca de Bogotá y en las salas de Cinépolis Plaza Claro y Cinépolis Diverplaza.

Las funciones en la Cinemateca de Bogotá están programadas para el 22 de agosto a las 5:00 p.m., el 23 de agosto a las 12:30 p.m., el 25 de agosto a las 8:00 p.m., el 29 de agosto a las 8:30 p.m., y el 31 de agosto a las 2:30 p.m.