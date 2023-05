Jorge Velosa recibe título de Honoris Causa, ¿qué significa este reconocimiento?

Jorge Velosa recibió esta semana un título académico a sus 73 años, en una ceremonia organizada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Foto: Ilustración Daniela Vargas

El carranguero mayor o también llamado Jorge Velosa recibió esta semana un título académico a sus 73 años. En una ceremonia en Tunja, organizada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), el artista boyacense con más de 50 años de carrera musical fue reconocido con el título de Doctor Honoris Causa en Lenguaje y Cultura.

Entre coplas y refranes, Velosa brindó un discurso en el que aprovechó para agradecer y dedicar este reconocimiento a los campesinos, quienes son la inspiración en cada una de sus piezas musicales y sus obras literarias.

“Qué vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir, pero también resumiendo un poquito, lo que dije es de no haber vivido en el campo, entre ellos, que me dieron la vida y todo lo que soy como también lo dice la canción, buenos días, campesinos, pues no existiría lo que estoy haciendo”, expresó el artista.

En la ceremonia sonaron varios de los grandes éxitos del “carranguero mayor”, como: “La Gallina Mellicera”, ¨”Julia, Julia, Julia”, “Las Diabluras”, “La Cucharita” y “El Rey Pobre”, que fueron interpretadas por estudiantes de la Licenciatura en Música de la UPTC.

En el evento también estuvo presente Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá, quien comentó que “nos sentimos muy orgullosos, muy felices de que una persona con calidad, pero sobre todo con el conocimiento y con la forma de transmitir ese conocimiento a los colombianos, reciba este título”.

Por su parte, Enrique Vera López, rector de la UPTC, manifestó que “es un honor para la gloriosa UPTC tener al maestro Jorge Velosa recibiendo ese doctorado honoris causa”.

Esta no es la primera vez que el artista recibe un reconocimiento de este tipo, pues en 2012, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, de la cual se graduó como Médico Veterinario, le otorgo el mismo título de Doctor Honoris Causa, por su impulso al campo colombiano y la cultura campesina en el país y en el mundo.

Ahora, para esta ocasión se premia principalmente la relevancia que toma las creaciones artísticas del cantante oriundo de Raquira, dentro de la cultura, la docencia y la investigación académica, en especial, con los temas relacionados con la paz y el campesinado colombiano.

¿Qué es el título Honoris Causa?

El título de Honoris Causa es un “título honorífico universitario que se otorga a personajes destacados que han realizado contribuciones significativas en un campo específico, han servido de manera destacada a la comunidad o bien como un reconocimiento a su trayectoria profesional”, menciona la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Para este reconocimiento no es necesario tener una trayectoria académica determinada, ni siquiera haber cursado una carrera universitaria.

Así, en este caso se premia el impacto de la carrera musical del cantautor en la tradición, el folclor colombiano y la sociedad, pues sus letras y canciones han tomado un significado más allá de lo musical. De acuerdo con la UPTC, el título es un reconocimiento “por visibilizar lo popular, al campesino y reivindicar la cultura rural de Boyacá”.

Jorge Velosa comentó a la Revista Semana que gracias al movimiento carranguero se ha “generado la forma de ver, de sentir y de interpretar la vida. Hemos aportado muchas canciones, varias de ellas son patrimonio nacional… Son historias de las que me voy percatando cotidianamente, luego se vuelven en poemas sencillos y, luego, entonces, se visten y ensamblan”.

Es así, como el carranguero también ha explorado el universo de la producción literaria, sobre todo, la infantil. En abril de este año, para la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, lanzó su segundo libro ´Abuelo de pájaro´, que reúne poemas, adivinanzas y trabalenguas que aluden a la vida en el campo y la labor del campesinado.

“Constantemente estoy pergeñando ocurrencias a partir de algo que perciben mis sentidos. Algunas se transforman en poemas, ideas melódicas, textos para canciones, uno que otro cuento, adivinanzas, y coplas. De todo eso hice una primera zarandeada, y luego, con la editorial, la selección final. El título Abuelo de pájaro, si estaba agazapado desde hace como 20 años, a la espera de la cosecha”, contó el carranguero mayor al El Espectador, al momento del lanzamiento de su libro.

Asimismo, agregó que, “soy un poeta popular que se percató de que las palabras tienen más vuelo, cuando se cantan, se recitan, se actúan, o se leen, especialmente en voz alta”.

