Kali Uchis se arrepintió y sí se presentará en la jornada final del Estéreo Picnic

Kali Uchis sí se presentará en el Festival Estéreo Picnic. Foto: EFE - Sebastiao Moreira

Celebran los fanáticos de Kali Uchis que compraron la boleta del Festival Estéreo Picnic para verla. Una hora después de que la cantante anunciara que no se iba a presentar en el cuarto día del festival, esta misma expresó que cambiaba de opinión y que su presentación se iba a mantener.

“Haré mi show con la mayor entrega, a pesar de sentirme de la manera en la que me siento. Así que, por favor, espero que puedan entender que tomé el valor suficiente para pararme en frente de un escenario pa ustedes”, expresó Uchis, que pidió empatía para ella.

En el mismo mensaje, Kali Uchis comentó: “Haré lo posible para reponerme emocionalmente y espero que puedan entender que esto toma el tiempo que sea necesario. Por lo pronto, solo haré mi show en la hora estipulada en el FEP. Omitiendo así otros eventos y espacios que puedan mantenerme con la energía suficiente para sobrellevar la situación”.

Hace unas horas, la artista anunció en su cuenta de Instagram que no se iba a presentar. “Necesito disculparme con mis fans en Colombia que querían verme el día de mañana (domingo) en el FEP. No me siento bien para realizar el mi show. En este momento para mí es muy importante enfocarme en mi salud mental y física. Espero que puedan seguir disfrutando del festival con las demás presentaciones”, dijo la artista, que pedía que la entiendan, pues necesitaba ir a su lugar seguro.

Con este cambio de planes, se mantiene el show de la artista colombo-estadounidense para la jornada de este domingo. Si no se presentan cambios con los anuncios de este sábado, la artista está planillada para cantar en la franja de 7:45 a 8:45 de la noche en la tarima Adidas.