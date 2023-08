La inesperada aparición de Lionel Messi en “Trofeo”, la nueva canción de Maluma

La escena del encuentro de Messi y Maluma en el video musical "Trofeo", fue grabada en julio. Foto: Tomada de YouTube

Bajo la dirección de Juan Luis Londoño, popularmente conocido como Maluma, y de César (Tes) Pimienta, se dio el estreno oficial del ‘videoclip’ “Trofeo”, que hace parte del próximo álbum que lanzará el antioqueño, “Don Juan”.

El video musical que fue grabado en su mayoría en un estudio junto al cantante boricua Yandel, ha logrado tener más de 90 mil reproducciones en las últimas tres horas que fue estrenado. La gran sorpresa para los seguidores del antioqueño y fanáticos del fútbol fue la aparición especial que realizó el jugador del Inter Miami, Lionel Messi.

Ubicados en el DRV PNK Stadium, terreno de juego del equipo estadounidense, Maluma y Messi se encuentran utilizando el uniforme del Inter Miami, mientras el argentino le entrega al colombiano un trofeo como guiño al interés del intérprete por este deporte. Además, se muestra una dedicatoria al deportista: “un homenaje al más grande de todos”.

“Don Juan”

La producción del video fue realizada por Royalty Films y hace parte del sexto álbum de Maluma que se estrenará hoy a medianoche. El disco mantiene como elemento principal el género urbano fusionado con otros géneros en distintas canciones, tales como pop, salsa, electro, bachata, rap y tejano. Tendrá colaboraciones con grandes artistas como Marc Anthony, Don Omar, Carín León, Yandel, Jowell y Randy, entre otros.

“Don Juan puede representar el álbum más dinámico de Maluma hasta la fecha, una colección de sonidos familiares y nuevas colaboraciones que abarcan diferentes géneros”, publicó el medio Associated Press.

Esta es la octava producción musical en la carrera de Maluma bajo el sello de Sony Music Latin. Cuenta con la producción ejecutiva de Jonathan Rivera y Giencarlos Rivera “Madmusick”; producciones y composiciones de “The Rudeboyz”, Maluma, Ivy Wonder, Johany Alejandro Correa “Nyal”, Erick Andres Celis Marín “Erick Ant”, Christian Daniel Mojica Blanco “Cauty”, Edgar Barrera, Luis Miguel Gómez Castaño “Casta”, Lenin Yorney Palacios “Lexus”, Kevin Cruz Moreno “Keityn”, Romeo Santos, Harold Alfredo Cruz Petit “Feeldalove”, Gordo, Ovy On The Drums, Sergio George, Marc Anthony, Vicente Barco, DJ Luian, Mambo Kings, y Salmin Kasimu Maengo “S2Kizzy”.

Por otro lado, el colombiano pronto iniciará la etapa estadounidense de su nueva gira “Don Juan World Tour”, con la que seguirá rompiendo récords de taquilla y elevando la experiencia de sus fanáticosl en más de 30 ciudades confirmadas en Estados Unidos. La gira iniciará el 31 de agosto en Sacramento, California, incluyendo lugares como The Forum en Los Ángeles, el Madison Square Garden en New York y el Kaseya Center en Miami.