"13 Reasons Why" tendrá tercera temporada

Con información de CulturaOcio/Europa Press

Netflix confirmó que la serie "13 Reasons Why" tendrá tercera temporada. Una nueva tanda de capítulos que no contaría con Hannah Baker, tal y como confirmó la actriz que interpreta a la joven, Katherine Langford, e incluso Brian Yorkey, el creador de la serie. (Ver ¿No vio "13 Reasons Why"? Este es el resumen de la primera temporada).

Los 13 nuevos episodios del drama adolescente llegarán el próximo año al servicio de streaming, tal y como anunció Netflix en un breve teaser ambientado en los pasillos de Liberty High School, el Instituto en el que se desarrolla serie.



"Queremos ver a estos chicos no solo continuar recuperándose sino también saber qué aporta a sus vidas lo que han aprendido sobre lo ocurrido", afirmó hace unos días Yorkey, adelantando que la serie, que nació basada en la novela de 2007, "13 Reasons Why" de Jay Asher, continuaría su andadura en la plataforma.

"Para mi, la primera temporada fue para Hannah y la segunda era para que Clay la dejara ir. Era para poder ayudar a Clay en ese viaje como Hannah y dejar que él tuviera su momento para dejar que Hannah se fuera", dijo la actriz Katherine Langford, dando a entender así que su personaje no estará en la tercera temporada.

La segunda entrega de "13 Reasons Why" se estrenó el pasado 18 de mayo y retoma la historia de las consecuencias de la muerte de Hannah Baker y el complicado proceso de recuperación de los personajes. La escuela Liberty High se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá ante nada con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah Baker no salga a la luz. (Ver Selena Gomez estrena video de "Back to you", canción de "13 reasons why").