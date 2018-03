Actriz Olivia Colman, nerviosa por interpretar a la reina Isabel en "The Crown"

BANG Showbiz

Aunque Olivia Colman cuenta con una sólida carrera interpretativa y varios galardones de renombre en sus vitrinas -como el Globo de Oro que recibió en 2017 por su papel secundario en "The Night Manager"-, la artista británica no ha tenido reparo alguno a la hora de confesar que su fichaje por la aclamada serie "The Crown", y especialmente el reto de tener que reemplazar a la premiada Claire Foy en el papel de Isabel II, le ha sumido en un estado de puro "nerviosismo".

"La verdad es que estoy muy nerviosa al tener que sustituir a una compañera tan buena. Es algo aterrador, sinceramente. Pero cuento con un entrenador vocal que se asegurará de que hable exactamente como la reina. Así que me limitaré a aprenderme los textos y a copiar todo aquello que este haga", dijo Olivia Colman al diario The Sun sobre el enfoque con el que afronta los preparativos de su próximo desafío televisivo. (Lea: La princesa Diana aparecerá en el final de la tercera temporada de The Crown).

En cualquier caso, la que fuera protagonista de la exitosa serie "Broadchurch" también podrá contar con la ayuda de la propia Claire Foy ante cualquier duda o contratiempo y, sobre todo, en el improbable supuesto de que sucumba ante la presión de las altas expectativas.

"Claire Foy es un encanto y me ha dicho que no dude en llamarla si la necesito para cualquier cosa", agregó la artista, quien dará vida a la soberana más de una década después de los eventos con los que se cierra la segunda temporada, en la misma conversación.

Mientras que el nuevo elenco de la serie de Netflix se adentra en los preparativos de la esperada tercera temporada, los exprotagonistas del drama histórico, Matt Smith y la mencionada Claire Foy, personificaban esta misma semana la polémica en torno a la desigualdad salarial en el mundo del espectáculo al revelarse que el contrato firmado por el primero implicaba una remuneración económica mucho más generosa que la de su compañera. (Leer En la serie "The Crown" la reina gana menos que su consorte).

Fueron curiosamente dos de los productores de la ficción televisiva, Suzanne Mackie y Andy Harries, quienes revelaron semejante desequilibrio durante una conferencia sobre medios de comunicación en Jerusalén, aunque posteriormente matizaron que Matt Smith partía con un caché superior al de Claire Foy por la fama alcanzada durante su etapa en "Doctor Who" (2010-2013).