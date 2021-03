Andrea Serna y Daniella Álvarez viven su propio “Desafío”

Las presentadoras de la versión de “El desafío The Box” cuentan cómo ha sido la preparación y qué tantos esfuerzos han tenido que hacer para asumir las exigentes jornadas de producción.

Daniella Álvarez y Andrea Serna vuelven a vivir el reto de la televisión nacional. A estas dos presentadoras les llegó por sorpresa la idea de volver a estar frente a las cámaras y más en un programa de alto impacto, que ha estado por 17 temporadas al aire.

Esta vez, las expectativas y la fuerza de continuar han sido más grandes para cada una. Ellas no solo han vencido los impedimentos de atreverse a presentar en medio de las condiciones de salud mundial, sino también superando las barreras mentales. Andrea Serna, en su caso, recuerda lo emocionante que fue volver a recibir la invitación de Caracol Televisión para ser parte del Desafío.

“Fue como un remezón y wow, poco a poco sí podemos volver a la realidad, aunque difícil, complejo, retador hasta más no poder, también hace pensar que hay una luz y que poco a poco lo vamos a lograr”.

Para Daniella Álvarez, la propuesta de volver a presentar es una segunda oportunidad de la vida. Aún cuando sentía que su vida, tal vez, estaría alejada de la televisión, recibió una llamada que le cambió los planes. Se convirtió en una de las motivaciones para continuar recuperándose y duplicar la intensidad de las fisioterapias, que le ha tocado seguir tras la pérdida de la pierna izquierda debido a una isquemia, un golpe que la convirtió en una mujer resiliente, como ella afirma.

“Yo pensé que esto se acababa, esta parte de mi vida, de la profesión, la presentación ya tenía que cesar para que yo pudiera redireccionar mi carrera. La noticia del Desafío la recibí cuando regresé del hospital nuevamente a mi casa y aparte de que había muchas flores que Caracol me había enviado, me hicieron una llamada en la que el juez de las pruebas me decía que yo era una ‘superhumana’ y que me merecía el honor de estar en el siguiente Desafío y yo oh my God, la vida no se acaba”.

Si algo ha aprendido Daniella Álvarez es que “las oportunidades están para aprovecharlas y en ese aspecto no dudé en decir que ahí estaría feliz, dando lo mejor de mí. El Desafío no dudó en que yo lo podía hacer, yo no lo dudé y aquí estamos arrancando el año con un proyecto bellísimo”.

A pesar del tiempo inusual, la preparación física y mental no podía quedar atrás. Aún con las pocas herramientas, formarse y entrenar eran un requisito, una exigencia propia para llegar al formato de Caracol Televisión.

Estar en forma para soportar las jornadas y lo que cada día pueda significar en el Desafío, que no solo se ha convertido en un reto para los participantes, sino también para las presentadoras.

“Hablando de los predios, a mí lo que me gusta y lo hice también en el Desafío pasado, en 2019, es entrar en sintonía como si fuera un atleta cuando se está preparando para un gran evento deportivo. Esta vez, aunque en otras condiciones, estábamos en casa y toda esa preparación se llevó en el espacio que tenía y con lo que se pudo organizar tipo gimnasio”, aseguró Andrea Serna.

La reconocida presentadora también comentó: “Más que el tema físico, intento también ponerme unas metas un poco más difíciles de cumplir y para eso se necesita muchísima disciplina y por nada abandonar la mente, porque me voy a enfrentar a unos participantes que saben lo que es competir en grandes plazas. Quiero estar en esa mentalidad de ellos, entonces no me permito un error en la preparación. Sobre todo, con esa motivación, más que física, mental. Voy a estar fuerte en todos los sentidos para asumir este reto”. Si alguien ha sido ejemplo durante esta competencia ha sido Daniella Álvarez. Ella ha luchado por mantener una mente fuerte y seguir adelante. Su vida ha cambiado en un tiempo muy corto, pero su tenacidad y disciplina han convertido su desafío personal en un ejemplo a seguir.

La prueba se ha hecho más fácil de definir con sororidad, una palabra que usa Andrea Serna para representar el apoyo mutuo entre mujeres. “No se trata solo de ganar, sino de cómo hacerlo bien en equipo y de cómo ser empática, que lo que estamos haciendo quede lindo. Siempre siendo compañeras, como esa alianza entre mujeres”, manifiesta Serna.

“Una palabra muy bonita que aprendí de Andrea, que indica que debemos apoyarnos, ser solidarias y generosas entre unas y otras en detalles pequeños, tal vez como que si le falta algo a la una, nos lo prestamos, y que podamos ser más un apoyo que una competencia”, añade Álvarez.

El término fue usado a propósito en una foto que se tomaron Daniella Álvarez y Andrea Serna para las promociones del programa. Debido a que se tenía que probar un poco más su prótesis, tipo gancho para correr, a los creativos del reality se les ocurrió hacer una promoción en donde ella trota y Andrea la acompaña y sin estar posando. Mientras recibían las indicaciones para la grabación, el fotógrafo les tomó una foto donde ambas se ven apoyadas la una en la otra.

La exseñorita Colombia se ha encargado de brindarles motivación a los participantes, porque ella ha tenido la oportunidad de acercarse a ellos y establecer relaciones cercanas.

“Soy quien les pregunta cómo están, cómo les ha ido o cómo está el corazón, si se enamoraron o si pelearon. En ese aspecto, siento un privilegio el poder estar cerquita”, cuenta Daniela Álvarez. Por el contrario, Andrea Serna tiene la misión de dar las noticias diarias y ser exigente. “Soy quien da las indicaciones, algunas no son fáciles de dar, porque tienen consecuencias que son difíciles de asumir. Les aporto esa tención a ellos”, comenta la presentadora.

El desafío The Box está al aire con una buena cantidad de participantes y dos presentadoras que han asumido sus propios retos.