Apu no saldrá de "Los Simpson" a pesar de la polémica racial

CulturaOcio - Europa Press

Los fans de "Los Simpson" pueden estar tranquilos porque el personaje Apu seguirá apareciendo en la serie de animación. Así lo confirmó el creador de la ficción, Matt Groening, durante la celebración de la D23 Expo que Disney realizó en Anaheim, California. Pese a las polémicas raciales surgidas en los últimos años, el dueño del badulaque seguirá abriendo sus puertas a los clientes de Springfield. (Le puede interesar: Confirmado: Habrá otra película de "Los Simpson").

La confirmación de que Apu Nahasapeemapetilon seguiría en la serie vino cuando un asistente le preguntó a Groening por el destino del personaje. "Sí [seguirá apareciendo]. Queremos mucho a Apu y estamos orgullosos de él", declaró de forma concisa. La serie de la familia amarilla se estrenaba en el mayor evento de Disney, tras la adquisición de Fox. (Puede leer: Disney renueva su universo con nuevos personajes y películas originales).

Matt Groening y Yeardley Smith de "Los Simpson" en la D23 Expo de Disney. AFP

En 2017, "Los Simpson" fue criticada y tachada de racista por la forma en la que representa al dueño del badulaque, después de que el humorista Hari Kondabolu cuestionó a la ficción por saber hasta qué punto podía considerarse un estereotipo ofensivo la figura de Apu en personas de origen indio y asiático.

Los rumores sobre la salida de Apu comenzaron en octubre de 2018, cuando Adi Shankar, productor de "Castlevania" reveló a Indiewire que los creadores de "Los Simpson" planeaban eliminar al personaje completamente para evitar polémicas. Sin embargo, dicho comentario fue desmentido por Al Jean, productor ejecutivo de la serie, declarando que Shankar "no hablaba" en nombre de ellos.

El personaje de Apu apareció, por primera vez, en 1990, con la voz de Hank Azaria, cuyas raíces son judías sefardíes y no indias. Azaria ha puesto voz también a otros personajes de la serie, como Moe Szyslak, el jefe Wiggum, el tipo de la tienda de cómics y Carl Carlson. (Le recomendamos: Habrá dos temporadas más de "Los Simpson").

Debido a que el actor no es de origen indio, la serie fue acusada de "whitewashing". Azaria ya anunció que estaría dispuesto a dejar doblar a Apu y que fuese un actor con raíces del país asiático el que se ocupase de poner su voz al dueño del badulaque. "Escuchar voces significa inclusión en la sala de guionistas. Me gustaría ver guionistas de la India y el sur de Asia en la sala", declaró, aunque, de momento, no se sabe si seguirá poniéndole voz Azaria o será otro actor.