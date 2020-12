Caracol Televisión y Unicef presentan el especial “Voy por ti, juega por mí”

Este martes 8 de diciembre, desde las 8:30 de la noche, el público puede ver este programa concurso que entrega millones de pesos en premios y recauda fondos para apoyar a los niños colombianos.

Este martes 8 de diciembre, a las 8:30 de la noche, Caracol Televisión emite “Voy por ti, juega por mí”, un programa concurso presentado por Carlos Calero que busca apoyar el trabajo de Unicef a favor de la niñez colombiana.

Catalina Gómez, Andrea Serna, Iván Lalinde y Mateo Carvajal son las caras visibles de esta causa y competirán en seis diferentes pruebas de habilidad y destreza durante la transmisión del especial en el que los televidentes también podrán participar por diferentes premios, dependiendo de las donaciones realizadas.

“Nunca antes habíamos visto en la televisión un programa así porque reúne tres cosas fundamentales como la posibilidad de divertirnos en familia, apoyar los programas de Unicef y a la niñez colombiana que se ha visto tan afectada por la pandemia y ahora por esta temporada de lluvias, y tener la posibilidad de ganar regalos millonarios”, dice Catalina Gómez, haciendo referencia a que “Voy por ti, juega por mí” entregará 180 millones de pesos en premios y un carro 0 kilómetros a todos los que, con su donación, apoyan a la niñez colombiana a través de Unicef.

Por cada donación única o mensual hecha en www.ayudaunicef.com desde 20 mil pesos en adelante, las personas recibirán vía correo electrónico un código de acceso y un enlace que le permitirá a los donantes, durante el día del concurso participar para elegir a alguno de los cuatro amigos de la niñez como ganador en cada una de las pruebas. Solo se podrá elegir a uno de ellos por cada prueba ingresando a www.caracoltv.com.

Dichas donaciones se pueden hacer antes o durante la transmisión de “Voy por ti, juega por mí” en www.ayudaunicef.com.

“Si hay algo que me motiva en la vida, son los niños, empezando por mis hijos que son la mayor motivación y el mejor regalo de la vida, y a través de ellos puedo ver el dolor y las necesidades de tantos niños en Colombia, y algo que me duele en el alma es que no todos los niños tienen igualdad de condiciones o de posibilidades, al menos, en las cosas básicas”, agrega la presentadora, quien tiene toda la actitud para ganar los retos y apoyar la causa.

Para elegir a quién apoyar, los participantes tendrán dos minutos. Si pasado este tiempo, algún televidente no se unió a alguno de los amigos de la niñez perderá las posibilidades de participar en ese juego, pero podrá seguir compitiendo por los premios de los siguientes enfrentamientos. El sorteo para elegir al televidente ganador se realizará de forma automática y de manera aleatoria entre los donantes que apoyaron al talento que obtuvo el primer lugar, teniendo en cuenta el número de oportunidades obtenidas en el momento de la donación.

En la conducción del programa estará Carlos Calero quien será el encargado de acompañar a los amigos de la niñez en cada una de las pruebas y, además, será él quien llamará a los televidentes que resulten ganadores, en compañía del talento que escogieron. Durante esta llamada los participantes deben responder una pregunta que determinará si son los ganadores del premio

Subasta en Unión Festival Digital

Unión Festival Digital realizará su quinta y última edición de este 2020 el próximo 8 de diciembre. En el evento estará presenta Juanes, quien dio el primer paso del #UNICEFChallenge, un reto detrás de la subasta que ya fue aceptado por Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Tony Bennet y más.

Este evento que se realiza con el lema “Viaje Extraordinario” y que se ha convertido en un referente digital de la cultura, entretenimiento e inspiración, tendrá otros invitados entre los que se destacan Fanny Lu, el argentino Vicentico, el mexicano Caloncho y la agrupación bogotana Lika Nova, quienes apoyan la subasta que recogerá fondos para la niñez más vulnerable de Colombia a través de Unicef.