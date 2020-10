Combate Freestyle, vuelve la competencia virtual

El mexicano Trafikante de Almas repite como presentador en la batalla que enfrentan este miércoles Skiper, Lobo Estepario, B One, Lancer, Maquiavélico, Potencia y Jack Adrenalina.

Este miércoles 30 de septiembre, a las 8 de la noche (hora Colombia) el canal Space organiza a segunda ronda de Combate Freestyle, un evento virtual en la que Skiper, Lobo Estepario, B One, Lancer, Maquiavélico, Potencia y Jack Adrenalina se enfrentan en el formato seven to punch, es decir, encuentros de 2 x 2 (dos frases y dos réplicas).

El freestyle nació en los años 70 en Estados Unidos como una forma de expresión urbana ligada al rap. Con el paso de las décadas, el género se consolidó, ya que los freestylers o MC demostraron sus habilidades en la improvisación, y hoy por hoy son comunes las batallas en las que la narrativa y la argumentación son tan importantes como las rimas.

En esta ocasión, el DJ Beatmaker estará a cargo de Ese O, cuya responsabilidad es tener el ambiente musical que soporte las rimas de los concursantes.

El rapero mexicano Trafikante de Almas repite como presentador y estará acompañado de Ezko, Sipo y Abraham Sánchez, quienes ejercerán como jurados.

Para Sipo, esta batalla virtual es perfecta para no dejarse distraer por el público y enfocarse en las letras y las rimas, un trabajo agotador porque como el formato es tan dinámico y ágil, no hay tiempo para pensar o reflexionar sobre una decisión.

“El freestyle es manejado como un deporte”, comenta Sipo, quien advierte que como no hay un manual sobre cómo se deba ejercer la labor de juez, todo depende de la apreciación.

“La decisión que se toma en el momento puede estar sujeta a errores. Al final, la gente siempre se va a ir con el que apoya, como en el fútbol… por más que tu equipo juegue mal, no vas a dejar de seguir a tu equipo”, comenta.

En ese sentido, Abraham Sánchez dice que tanto en el formato presencial como en el virtual la gente emite comentarios negativos del trabajo que realizan y que, por supuesto, comenten errores.

“A veces reviso la competencia y me ratifico en lo que dije durante la batalla… a veces veo que me equivoqué”, sostiene el juez.

“La vez pasada me tocó me equivoqué con una calificación”, dice Ezko, quien asegura que para la batalla de este miércoles trabajó en la concentración y ajustó su conexión de internet para evitar que fallara.

“Yo soy juez desde hace años en batallas presenciales y ya estoy acostumbrado a la presión. Claro, siempre leo los comentarios de la gente que dice que no sé juzgar, pero sí trato de tomar las mejores decisiones”, argumenta.

Sobre la segunda edición de Combate Freestyle, Trafikante de Almas comenta que el trabajo previo de los participantes Skiper, Lobo Estepario, B One, Lancer, Maquiavélico, Potencia y Jack Adrenalina ha sido “genial”, por lo que seguramente habrá espectadores que digan, como sucedió en el evento de agosto pasado, que la batalla no es en directo.

Para Abraham Sánchez, el éxito del formato virtual está ligado tanto a la profesionalidad de los MC como al trabajo del canal Space, experto en eventos deportivos transmitidos en directo.

“Que cada uno esté en su casa o haciendo su cuarentena y al mismo tiempo se esté haciendo la magia del freestyle es increíble”, destaca el juez, para quien el formato virtual es el ideal, por la situación sanitaria, para practicar freestyle.

Sipo, por su parte, agrega que los competidores llevan años trabajando, se conocen entre ellos y han participado en diferentes batallas, por lo que están acostumbrados a la presión del en vivo y a que estos eventos parezcan naturales.

“Eso quiere decir que el nivel de cada uno es muy bueno”, ratifica el presentador.

Como ya se explicó, el Combate Freestyle se realiza con la modalidad ‘Seven to punch’ que pone a prueba la capacidad de improvisación de los MC.

En cada instancia, dos competidores se enfrentan en una dinámica de encuentros de dos frases y dos réplicas, luego de las cuales el jurado determina un vencedor.

El ganador sigue en el juego y se enfrenta un nuevo retador, para ganar otro punto o ir al grupo de espera en caso de ser derrotado. Quien se mantenga como líder en la mayor cantidad de duelos, se proclama como el vencedor.

Como se trata de una competencia virtual, el público puede participar en las redes sociales con la etiqueta #CombateFreestyle o en la sección de comentarios del canal de YouTube del canal Space, donde se transmite la competencia.