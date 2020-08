“Freestyle”: la batalla ahora es en línea

Desde este miércoles el freestyle alcanza un nuevo nivel, pues traslada sus batallas al escenario virtual.

Ante la imposibilidad de realizar competencias presenciales, siete representantes latinoamericanos del freestyle protagonizan este miércoles un evento que se puede ver, desde las 5 de la tarde, en las redes sociales del canal Space. (Le puede interesar: Boxeadores trasladan peleas del “ring” al escenario digital)

En los años 70, en Estados Unidos nació esta forma de expresión urbana ligada al rap. Con el paso de las décadas, el género se consolidó, ya que los freestylers o MC demostraron sus habilidades en la improvisación, y hoy por hoy son comunes las batallas en las que la narrativa y la argumentación son tan importantes como las rimas.

Latinoamérica no se queda atrás en esta tendencia. Dominic, Jony Beltrán, Rapder, Zticma, Yoiker, Wizard y RC son algunos de los exponentes de este movimiento, que desde este miércoles se ubica en un escenario que supera al nicho, pues con este evento organizado por Space tiene la posibilidad de llegar a más gente.

“Hace diez años no nos imaginábamos tener el respaldo de Space y Turner. Se me hace impresionante que ellos estén apostando por esto y que tengamos un evento en línea que se pueda ver en toda Latinoamérica, en todo el mundo”, sostiene el rapero mexicano Trafikante de Almas, quien será el presentador del encuentro, que también contará con Ese O en los beats, y con Ezko, Sipo y K-Road en el jurado.

Estos últimos serán los encargados de decidir quién gana el encuentro que se realizará en el formato seven to punch, es decir, encuentros de 2 x 2 (dos frases y dos réplicas).

Esta dinámica es la que más le gusta a Trafikante de Almas, porque la concentración y rapidez mental son la clave para el éxito, tanto de los participantes como del jurado y el presentador.

“Lo que estamos haciendo ahora es una nueva dinámica que no se ha hecho en línea. Lo hemos hecho en otros eventos, pero no en streaming. Detrás de la pantalla uno piensa que el freestyler tenía todo escrito, porque no puede salir tan perfecto, pero este formato como tal no te da la posibilidad ni de pensarlo, es tan rápido lo que sucede que las respuestas y las decisiones se toman en este momento”, explica.

La imposibilidad de armar una rima floja le agrega adrenalina a este evento, sobre todo porque hace cinco meses que no se enfrentan en vivo y, aunque todos dominan las batallas presenciales, por primera vez se enfrentarán en línea, sin público acompañante.

Esto puede ser un factor determinante. Por un lado, no tendrán ninguna distracción, pero por otro lado no tendrán de dónde “sacar energía” o inspirarse durante la presentación.

“Creo que al final depende de qué tan fuerte seas mentalmente”, dice el presentador, quien recuerda que los participantes deben estar muy enfocados en la narrativa para no morder el anzuelo que los haga enojar y perder el enganche de la rima.

En este Combate Freestyle no hay una temática definida, pero lo que sí está claro, por lo menos para Trafikante de Almas, es que las batallas deben superar la confrontación personal y el ataque al contrincante, porque “como son varias rondas, estos temas se agotan rápido y si repiten pierden puntos”.

Él espera que Dominic, Jony Beltrán, Rapder, Zticma, Yoiker, Wizard y RC se refieran, por ejemplo, a la pandemia, al encierro o a temas personales que han explorado en este tiempo, como la lectura o charlas en vivo en redes sociales.

Eso será lo que Trafikante de Almas hará como presentador, sacar provecho de las transmisiones que ha hecho en estos meses.

“He tratado de entender y visualizar el evento como si fuera un programa de televisión. Haré como si estuviera entrevistando, pero las entrevistas son batallas, yo tendré mis momentos para organizarlos o guiarlos”, dice.

Combate Freestyle es un abrebocas de las dinámicas futuras de esta expresión musical que hoy permite que los freestylers puedan vivir bien y ofrecer estabilidad a su familia con el oficio.

Trafikante de Almas espera que sea “la punta de flecha” para abrir el camino y marcar tendencia.