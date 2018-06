Comienza el rodaje de la cuarta temporada de 'Vis a Vis'

Agencia Europa Press y Redacción medios

Najwa Nimri, Berta Vázquez, Alba Flores retomaron su papel para los próximos episodios de la serie, los cuales se estrenarán en 2019.

Este comienzo inminente confirma el éxito de la serie, producida por Globomedia y FOX Networks Group, que desde el estreno de su tercera temporada el pasado 23 de abril se ha consolidado como una de las series de ficción españolas más vistas. Hasta el momento, más de 2,3 millones de personas han visto la serie en algún momento, mientras que el sexto episodio se ha convertido en el más visto de la temporada, con 592.000 espectadores.

"Aunque confirmamos la cuarta temporada antes del estreno de la tercera, los buenos resultados obtenidos, el nivel de aceptación del público y de sus fans, la conocida como 'Marea Amarilla', son el empuje definitivo para la continuidad de "Vis a Vis" aseguró Daniel Pérez, Director General de FOX Networks Group España.

"Vis a Vis ha conseguido, gracias a FOX, resurgir tras dos años con más fuerza, más contundencia y tramas más intrépidos, en una tercera temporada que ha cautivado otra vez a la marea amarilla y, lo que es mejor, seducido a nuevos espectadores. Qué mejor aperitivo para una cuarta temporada donde, seguro, seguiremos viviendo al límite los avatares de las fuertes mujeres que conviven en Cruz del Norte (prisión en la que se encuentran recluidas las protagonistas)", señaló Javier Pons, Director General de Globomedia.

La tercera temporada de la famosa serie española, estrenada en abril de este año, amplió la cantidad de espectadores que ahora son fans de la serie, la cuál está inspiranda en "Orange Is The New Black"