La selección incluye desde “It” hasta la nueva serie “The walking dead: World beyond”. En cuanto a los espectáculos musicales, este viernes presentan el de Dhani Harrison.

La plataforma del servicio televisivo tiene para Halloween una selección que incluye películas como “It” o “Annabelle 2: la creación”. En cuanto a los conciertos, tienen disponible de Dhani Harrison, Il Volo y de la Orquesta West-Eastern Divan. (Le puede interesar: Cuarta temporada de “Fargo” ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica).

“It”

La desaparición de niños en Derry lleva a una pandilla de amigos a enfrentarse a un payaso que encarna sus peores miedos. Basada en la obra de Stephen King. Domingo 18 de octubre a las 9:00 p.m. Grilla de programación de DirecTv: Canal Space 518 SD/1518 HD. Estará disponible en DirecTv Go.

“Annabelle 2: la creación”

Años después de la muerte de su hija, un juguetero acoge en su casa a un grupo de huérfanas que se convertirán en el objetivo de una muñeca poseída por un demonio. Protagonistas: Anthony LaPaglia, Samara Lee. Estará disponible en DirecTv Go.

“La casa con un reloj en sus paredes”

Lewis y su tío Jonathan deben encontrar un mágico reloj antes de que el correr de las agujas marque el comienzo del fin del mundo. Protagonizada por Jack Black, Cate Blanchett y dirigida por Eli Roth. Estará disponible en DirecTv Go.

“The walking dead: World beyond” (serie)

Final de temporada. Tras meses de espera, llega el episodio final de la décima temporada, que resolverá, entre otros interrogantes, quiénes son los sobrevivientes al conflicto de las comunidades unidas contra los Susurradores. Estará disponible en DirecTv Go.

“¿Le temes a la oscuridad?” (serie)

La historia se centra en la nueva integrante del Club de Medianoche, y que ocurre cuando su historia de fogata comienza a volverse real en el pueblo en el que viven los niños. Viernes 16 de octubre a las 8:00 p.m. Grilla de programación de DIRECTV: Canal Nickelodeon 308 SD/ 1308 HD. Estará disponible en DirecTv Go.

“Lovecraft country” (serie)

Cuando Atticus se embarca en un viaje por carretera en busca de su padre desaparecido, deberá lidiar no solo con el racismo, sino con una serie de conspiraciones y monstruosas criaturas. Producida por Jordan Peele (“Get out”) y protagonizada por Jonathan Majors. Domingo 18 de octubre a las 8:00 p.m. Grilla de programación de DirecTv: Canal HBO 524 SD/1524 HD. Estará disponible en DirecTv Go.

“Los usurpadores de cuerpos”

Un grupo de personas descubre que los humanos están siendo reemplazados por duplicados alienígenas. Terror. 1978. Título original: “Invasion of the body snatchers”. Con Donald Sutherland. Dirección: Philip Kaufman. Miércoles 28 de octubre a las 9:30 p.m. Grilla de programación de DirecTv: Canal OnDirecTv 201 SD/1201 HD. Estará disponible en DirecTv Go.

Conciertos

El viernes 9 a las 10:00 p.m.llega “Dhani Harrison: IN///PARALIVE”. El show, registrado en los Henson Studios de Los Ángeles, encuentra a Harrison presentando su mezcla única de sonidos modernos e industriales con la psicodelia influenciada por los sonidos orientales popularizada por su padre, George Harrison.

Además, el viernes 30 a las 9:00 OnDirecTv presenta “Il Volo: Live in Matera”. El popular trío italiano celebró con este concierto llevado a cabo en la ciudad de Matera su primera década de carrera. El show, que la señal emitirá en exclusiva, incluye las canciones con las que cautivaron a los fans alrededor del mundo: Il Mondo, Love Story, My Way, 'O Sole Mio, Smile, Nessun Dorma y muchas más.

A continuación, ese mismo día a las 11:00 p.m. la señal pondrá en pantalla OnStage: “La WEDO Residency at the Teatro Colón”. La Orquesta West–Eastern Divan, dirigida por el aclamado Daniel Barenboim, homenajeó en este concierto que tuvo lugar en el mítico Teatro Colón de Buenos Aires a dos grandes figuras de la música argentina: el compositor Alberto Ginastera y el cantante Horacio Salgán.

Todos estos contenidos están disponibles en la plataforma de streaming DirecTv Go.