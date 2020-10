Este relato de inmigración, asimilación y poder se sitúa en Kansas City en 1950, época en la que dos organizaciones criminales que pelean por una parte del sueño americano llegan a un frágil acuerdo de paz.

La cuarta temporada de “Fargo” se estrenará en Latinoamérica el 11 de octubre a las 9 de la noche en OnDirecTV (canal de entretenimiento de ese servicio de cable) y un día después estarán disponibles en su plataforma online, aunque serán los martes a las 9 de la noche los días que se emitirán el resto de episodios. (Le recomendamos: Matthew Macfadyen, en la piel del estafador de “¿Quién quiere ser millonario?”).

La historia se desarrolla en Kansas City en 1950, época en la que dos organizaciones criminales que pelean por una parte del sueño americano llegan a un frágil acuerdo de paz. Juntos controlan una economía alternativa de explotación, sobornos y drogas.

Para afianzar esta tregua, Loy Cannon (Chris Rock), jefe de la familia criminal afroamericana, le entrega a su hijo menor Satchel (Rodney Jones) a su enemigo Donatello Fadda (Tommaso Ragno), cabeza de la mafia italiana. A cambio, Donatello le entrega a su hijo menor Zero (Jameson Braccioforte) a Loy.

Cuando Donatello muere en el hospital tras una cirugía de rutina, la débil tregua se ve amenazada. Josto Fadda (Jason Schwartzman) asume el lugar de su padre, pero sus esfuerzos por estabilizar la organización se ven frustrados por su hermano Gaetano (Salvatore Esposito), quien se ha unido a la familia en Kansas City tras ganarse una reputación de crueldad en Italia. (Le puede interesar: “30 monedas”, serie de Álex de la Iglesia para HBO, lanza tráiler).

Los otros Fadda – incluyendo a Ebal Violante (Francesco Acquaroli), Constant Calamita (Gaetano Bruno) y Antoon Dumini (Sean Fortunato) – deben decidir a quién ser leales. En medio de la confusión, Patrick “Rabbi” Milligan (Ben Whishaw), un hombre que una vez traicionó a su propia familia para servir a los italianos, observa atentamente para asegurar su supervivencia.

Percibiendo una oportunidad, Loy pone a prueba la debilidad de los Fadda por medio de su más confiable consejero, el Doctor Senator (Glynn Turman), y sus principales cabecillas Leon Bittle (Jeremie Harris), Omie Sparkman (Corey Hendrix) y Opal Rackley (James Vincent Meredith). Sin embargo, para consternación de Loy, su hijo mayor Lemuel Cannon (Matthew Elam) no quiere formar parte del negocio familiar.

Entrelazadas con este relato de inmigración, asimilación y poder, están las historias de Ethelrida Pearl Smutny (E’myri Crutchfield), la hija de 16 años de Thurman (Andrew Bird) y Dibrell Smutny (Anji White), una pareja interracial propietaria de una funeraria; el alguacil Dick “Deafy” Wickware (Timothy Olyphant), un representante de la ley mormón; el detective Odis Weff (Jack Huston), el policía de Kansas City conocido por sus tics compulsivos; y Oraetta Mayflower (Jessie Buckley), una enfermera que no soporta el sufrimiento ajeno.

“Estamos muy orgullosos de haber podido llevar esta aclamada serie a nuestra audiencia desde la primera temporada”, afirmó Willard Tressel, Gerente General de OnDirecTV. “Nos entusiasma que, a pesar de la interrupción de la producción debido a la pandemia del COVID-19, ahora podamos sumar esta nueva temporada para que nuestros usuarios puedan disfrutar de cada uno de sus ciclos”.

Noah Hawley, productor ejecutivo (y creador/escritor/director) ganador de los premios Peabody, Globo de Oro y el Emmy, con su compañía productora 26 Keys, lidera el equipo creativo de la nueva temporada de este premiado drama criminal. Warren Littlefield (The Handmaid’s Tale, The Old Man) y su compañía productora The Littlefield Company, también es Productor Ejecutivo junto a Joel & Ethan Coen.

“Fargo” es una producción de MGM Television y FX Productions, con MGM Television como estudio principal y distribuidor internacional.