Confirmados dos nuevos brujos en la segunda temporada de "The Witcher"

CulturaOcio - Europa Press

Tras el éxito de su primera temporada, Netflix ya está preparando el regreso de The Witcher. Y parece que Geralt de Rivia no estará sólo en la nueva tanda de capítulos, ya que un nuevo reporte afirma que dos nuevos brujos, Lambert y Coen, jugarán un papel importante en la trama.

Según informa Redanian Intelligence, que ha resultado una fuente fiable en cuanto a filtraciones de The Witcher anteriormente, dos de los brujos de los videojuegos se unirán al elenco de The Witcher. El primero, Lambert, será interpretado por Paul Bullion (Peaky Blinders), mientras que Yasen Atour (Ben-Hur) interpretará al hechicero conocido como Coen. (Puede leer: Vesemir protagonizará "Nightmare of the Wolf", precuela de "The Witcher")

La página no añade mucha más información sobre los personajes, salvo que se unirán a Geralt de Rivia en al menos tres episodios, es decir, en media temporada aproximadamente. De los dos, posiblemente el más conocido por los videojuegos es Lambert, un hombre tosco en sus palabras y su trato que en gran parte ayudó en el entrenamiento de Ciri y fue uno de los últimos brujos entrenados en Kaer Morhen. (Lea también: "The Witcher" lanza un mapa interactivo que explica la línea temporal de Geralt de Rivia)

Coen por su parte es un brujo de Poviss que instruyó a Ciri en el combate con espadas. Es un hombre que ha sufrido la marginación, más allá de por ser un brujo, por las sendas cicatrices que las enfermedades de su infancia le dejaron en el rostro. No se sabe cómo contrajo ésta enfermedad ya que los brujos son inmunes, pero las teorías apuntan a que enfermó a muy temprana edad y comenzó el entrenamiento de brujo posteriormente, más tarde que la mayoría.

La segunda temporada de The Witcher tiene previsto su estreno en Netflix en algún momento de 2021.