La ficción que originó la obsesión por las tramas criminalísticas regresa a AXN en octubre con sus siete primeras temporadas durante todo el día. ¿Qué otro dato recuerda?

En AXN están de celebración. Los amantes de la investigación, del desafío, del riesgo y la búsqueda, festejarán los 20 años en la pantalla de C.S.I., serie pionera de los dramas forenses y ganadora de un Guinness Record. Para homenajear este drama épico, el canal de televisión trae las 7 temporadas completas a partir del lunes 5 de octubre y hasta el 1 de noviembre.

20 datos curiosos de C.S.I:

1. Es la serie que marcó un antes y después en las producciones de su género, saliendo de la ficción para cambiar la percepción sobre la investigación criminal.

2. Es un clásico sin precedentes de la TV mundial, con cifras récord que se evidencian en los 170 países a donde fue exportado esta serie.

3. El 4 de marzo de 2014 se declaró el día mundial de C.S.I., día en que este drama obtuvo un Guinness Record, al emitir en simultánea en 150 países, el episodio Kitty. Este evento sirvió para estrenar su secuela C.S.I. Cyber basada en la investigación de crímenes cibernéticos

4. Fue reconocida como la serie dramática más popular a nivel internacional en el Festival de Televisión de Monte-Carlo en seis oportunidades, la última vez que logró este galardón fue seis meses después de su despedida final.

5. C.S.I. ocurre en Las Vegas porque el laboratorio criminal de esta ciudad es el segundo más activo de los Estados Unidos, sin embargo, las grabaciones se realizaron en Santa Clarita, California.

6. Inicialmente, el personaje de Gil Grissom se iba a llamar Scheinbaum.

7. El nombre del personaje de Gil Grissom está inspirado en el astronauta comandante “Gus” Grissom, quien murió asfixiado en el incendio del Apolo I en enero de 1967.

8. ¿Alguien notó que Gil Grissom en uno de sus escritorios dentro del laboratorio tiene una foto de Bruckheimer?

9. En 2008, el actor que interpreta a Gil Grissoom, William Petersen, dejó la serie para dedicarse al teatro. Volvió para el episodio The two Mrs Grissoms en la temporada 11, y hasta el final de la serie siguió siendo parte del equipo de producción.

10. Los equipos que forman la franquicia C.S.I. son: Las Vegas, Miami y New York.

11. Para la construcción de su personaje Marg Helgenberger (Catherine Willows) llegó a presenciar autopsias reales.

12. En 2009 nació la versión Manga de C.S.I. de la mano de editorial norteamericana Tokyopop.

13. C.S.I. tiene su propio videojuego.

14. En 2005, C.S.I. contó con la dirección y guion de Quentin Tarantino para el final de la quinta temporada, en el episodio doble Peligro sepulcral. En este capítulo, Nick Stokes (George Eads) fue secuestrado y enterrado vivo, y mientras intentaba sobrevivir sus compañeros lo buscaban incansablemente para lograr encontrarlo con vida.

15. La música de los cabezotes de la trilogía C.S.I. ha estado a cargo de la banda The Who, el productor de la serie Jerry Bruckheimer es fan del grupo de rock. C.S.I. Las Vegas inicia al ritmo de Who are you; C.S.I. Miami con Won’t get fooled again y C.S.I. New York con Baba O’Riley.

16. En 2006, Roger Daltrey vocalista The Who hizo una aparición en C.S.I. en el episodio llamado Leaving legend interpretando a un grande de la música que escondía su versión más asesina.

17. C.S.I. trascendió de la pantalla a la realidad con el llamado Efecto C.S.I., este ocurre cuando se generan sobre expectativas en los procesos forenses.

18. Los personaje de William Petersen y Catherine Willows se crearon basados en Daniel Holstein y Yolanda McCrery, grandes criminalistas del departamento de Las Vegas, a quienes Zuiker conoció cuando realizaba el guion de la serie.

19. En 2010 se vio el crossover más esperado de la historia en el que participaron los tres protagonistas de C.S.I. Las Vegas, C.S.I. Miami y C.S.I. Nueva York.

20. Algunos de los 126 invitados especiales que pasaron por C.S.I. fueron: Justin Bieber, Gene Simons y Taylor Swift, la artista del burlesque Dita Von Teese, las actrices veteranas Tippi Hedren, Ann Margret o Faye Dunaway, los actores Charlie Sheen, Aaron Paul, Zachary Quinto, Dakota Fanning, entre otros.