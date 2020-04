Daniel Samper Ospina renunció a su columna de opinión en la revista Semana

* Redacción medios

El periodista dice que no comparte las últimas decisiones tomadas por los directivos de la revista en la que trabajó como columnista desde febrero de 2009.

Un par de horas después de que el Grupo Semana anunciara su decisión de despedir a Daniel Coronell de su grupo de columnistas de la edición impresa, el también comunicador, Daniel Samper Ospina, anunció vía Twitter que renuncia a su espacio de opinión en la publicación.

Samper Ospina dice en su tuit que aunque respeta las últimas decisiones de los directivos de la revista en la que dice, se fomo periodista y aprendió a ser libre, lno as comparte y por eso da un paso al costado. "Solo gratitud por ser mi casa durante tantos años, y gratitud infinita a los lectores", se lee en el tuit.

Lo invitamos a leer: Daniel Coronell dice que lo despidieron de Semana con un mensaje de WhatsApp

El año pasado, cuando Daniel Coronell fue despedido por primera vez de Semana por cuestionar a la revista por no publicar los informes que tenía en su poder sobre el supuesto regreso de las ejecuciones extrajudiciales, Sampero Ospina utilizó su espacio de opinión para referirse al caso.

"Esta vez no pude hacerlo de esa manera. La abrupta decisión del dueño de esta empresa editorial de suspender de un tajo la columna del periodista Daniel Coronell, a quien expreso mi solidaridad, me produjo una tristeza reflexiva por culpa de la cual prefiero exponer mis puntos de vista en tonos menos alegres: a lo mejor parecidos a los momentos que atravesamos.

Cualquiera que haya formado su criterio periodístico al lado de Felipe López, como es mi caso, sabe que la libertad de expresión es el máximo pilar sobre el que reposa el oficio editorial: el mayor baluarte que los periodistas debemos defender, y a la vez la garantía mínima que debemos exigir, para poder adelantar con altura el trabajo del periodismo", escribió entonces.

En la columna de junio de 2019, en la que Samper Ospina reconoce haber sido respetado en sus procesos editoriales, incluso cuando fue director de SoHo, cuestiona a Felipe López, fundador de la revista Semana.

"El historial de respeto de la libre expresión del que he sido testigo privilegiado, y la forma en que el propio Felipe López lo ha enarbolado con grandeza, me obligan a cuestionar la cancelación súbita de la columna de Daniel Coronell, a mi juicio el mejor columnista de esta revista, y, a juicio de consistentes estudios, el más leído: encuentro profundamente equivocado el hecho de haberlo expulsado de estas páginas y la manera en que se dio la conversación que acabó prescindiendo de los servicios de su pluma extraordinaria".

Esa columna hoy, más que nunca, tiene relevancia.

"Desde siempre he comprendido que respetar la libertad de expresión consiste en soportar las palabras que nos cuestionan, no las que nos elogian. La SEMANA que conozco es la que permite y publicita una columna que la controvierte; no la que, en situaciones posteriores, y en un gesto autocrático y anacrónico, propio de los tiempos en que el periodismo tradicional lo permitía, despide de manera fulminante a un columnista, pasando incluso por encima del director de la revista, a quien con ello desdibuja.

No son estos los manejos que exigen los tiempos de hoy, ni son esas salidas las que conozco del grupo editorial en que he trabajado casi dos décadas.

El jefe de un periodista no es el dueño del medio para el que trabaja, sino sus lectores; el patrimonio real de una empresa editorial no son sus bienes y utilidades, sino su independencia y su credibilidad. Y después de este incidente, ese patrimonio ha quedado abollado".

La renuncia de Sampero Ospina y el despido de Coronell, se registran luego de que el pasado 18 de marzo, el grupo editorial confirmara la suspensión de las publicaciones impresas de Arcadia, SoHo y Jet-set. Según el comunicado oficial emitido por el Grupo Semana en su momento, el impacto económico generado por el coronavirus motivó la decisión de "suspender" hasta por 60 días las publicaciones mencionadas.

"Durante este tiempo se definirá cuál será la frecuencia de estos títulos y trabajaremos para fortalecer la presencia de estos en nuestras plataformas digitales. La prioridad es que nuestras audiencias sigan recibiendo los contenidos de calidad que durante 38 años ha producido esta casa editorial", dice el texto publicado por la casa editorial.