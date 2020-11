El actor habla sobre el personaje que interpreta en esta serie que, según él, ofrece al televidente la perspectiva humana, no la política ni cultural.

Protagoniza “No Man’s Land”, una serie sobre la guerra civil siria. ¿A qué se enfrenta el espectador en esta serie?

Es una historia muy global. Su localización principal es Siria, pero se hace énfasis en el hecho de que esta es, o fue, una guerra nutrida en gran parte por extranjeros. La serie en sí evita la política y se centra en la gente. No trata de explicar lo compleja que fue la situación de la guerra, porque es difícil tratar de explicarlo, incluso viéndolo desde la perspectiva de un solo grupo. Pienso que en esta historia lo que podemos encontrar es un drama muy auténtico desde la perspectiva de los individuos.

¿Cómo es su personaje, Paul Wilkins?

Paul es un joven del suroccidente de Londres que nació en un ambiente de pobreza y que tiene unas relaciones muy cercanas con dos muchachos con los que creció, quienes tienen raíces egipcias y tunecinas. Forman unos lazos muy fuertes de amistad y protección. Mi personaje es muy emocional y cariñoso. Dado a la naturaleza de su desarrollo como joven, injusticias a las que siente que ha sido sometido, encuentra una ideología bastante radical… Pero al final su verdadera meta es cuidar a sus amigos. Durante toda esta historia, independientemente de las situaciones en que se vean envueltos, la meta de Paul es cuidar a sus amigos. Para interpretarlo tuve la oportunidad de aprender cuáles son los pasos típicos de cómo una persona llega a radicalizarse por religión o por pandillas, y el trabajo de los reclutadores es abusar de las falencias emocionales de estos muchachos más que el tema religioso o cultural.

¿Como actor siente alguna responsabilidad al trabajar en esta serie que, siendo ficción, está basada en un conflicto en el que ha sufrido tanta gente?

Claro, definitivamente siento la responsabilidad de no hacer un trabajo a medias. Cuando estás lidiando con temas que están basados en un sufrimiento real hay una verdadera responsabilidad de hacer el trabajo completo y de tratar de entender la situación, porque si no lo haces correctamente podrías estar haciendo daño a las personas que puedan estar pasando por una situación similar. Eso me preocupaba.

“No Man’s Land” es una expresión bastante compleja. ¿Por qué cree que, a pesar de todo este conflicto pasando “inadvertido”, por decirlo de alguna manera?

Me parece muy extraño que el tema no tenga más relevancia internacional. Pienso que es probablemente por el ciclo de información y noticias. Es una gran pena, porque, efectivamente, es un conflicto internacional. Obviamente ha tenido una repercusión enorme en Europa, pero pienso que el público en general ve a una cantidad de refugiados entrando en Europa, pero no entienden realmente el porqué de la situación, hay una gran desconexión allí.

¿Qué puede decir de los escenarios, de las locaciones, las grabaciones y del proceso de creación de la serie?

Utilizamos a Marruecos como una especie de doble para Siria y todo fue en lo posible práctico. Los poblados en que rodamos no tenían ayuda de sonido, no hubo sets prefabricados, todos los paisajes son reales. Los enfrentamientos armados, por ejemplo, se realizaron con efectos prácticos, con balas de salva y no en posproducción. No sigue el estilo de Hollywood, sino que se siente muy real y visceral, mucho más acertada del tipo de enfrentamientos que se dan en la vida real, enfrentamientos que duran poco más de 15 segundos. Esto es todo lo que toma para acabar el mundo, la vida de alguien. 15 segundos. No Man’s Land es una serie hermosa de ver, porque tienes esta yuxtaposición de los paisajes más hermosos contrapuestos con esta brutalidad de la violencia humana.

Generalmente ha trabajado en series históricas. ¿Es casualidad o le gusta participar en relatos audiovisuales que se basan en el pasado o en hechos reales?

Es una coincidencia realmente, porque terminé la escuela de actuación apenas hace cinco años y cuando estás empezando no tienes muchas opciones de escoger los proyectos donde quieres participar y aquellos que me han llamado son producciones parecidas, pero he sido muy afortunado de que sean producciones que me han gustado y que he disfrutado. Me encanta la historia, y cuando eres joven es divertido interpretar estos papeles. Pero, definitivamente, esta historia ha sido la más interesante para mí, por ser algo tan profundo y por mostrar lo que está pasando en esta parte del mundo.

