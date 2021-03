“Desafío The Box”: el regreso de la competencia para superhumanos

A partir de este lunes 15 de marzo, a las 8:00 p. m., el reality le abrirá sus puertas al mundo. Una nueva lucha que marcará la historia del formato, que en la edición 17 se queda en Colombia para poner a competir a 44 participantes de todas las regiones, bajo un estricto control de cumplimiento contra el Covid-19.

Este año el Desafío se queda en Colombia, después de 2005 y de haber viajado por distintos paisajes alrededor del mundo. A partir de este lunes 15 de marzo, a las 8:00 p.m. llega “Desafío The Box”, la nueva versión del reality en ele que hombres y mujeres de todas las regiones del país se unirán para poner a prueba sus habilidades físicas y mentales.

Siguiendo todas las recomendaciones del Gobierno Nacional de quedarse en casa para evitar la propagación del Covid-19, y con el fin de ayudar a la reactivación económica del país, “Desafío The Box” se realiza en Tobia, Cundinamarca, un lugar de Colombia en donde la naturaleza es protagonista y en donde se construyó una ciudadela para mantener el espacio de grabación libre de contagios por Covid-19.

De esta forma, se presenta un reality completamente diferente a lo acostumbrado, que llegó de forma inesperada, aún cuando no tenían contemplada la idea de realizar la producción en Colombia y estaban a punto de grabar en otro país.

“Era proponerle al canal hacer un Desafío diferente, que condujera a hacerlo en Colombia, pensaron en la costa en un primer lugar y luego en Medellín, Bucaramanga. Recibimos información de este sitio y ha sido un inicio bendecido”, relató Juan Esteban Sampedro, quien está a la cabeza de los formatos de entretenimiento de Caracol Televisión.

Sampedro, además, aseguró que el Desafío de 2005, realizado en Colombia, ha sido el más exitoso de todas las ediciones. “Era muy duro por las condiciones geográficas y especificaciones topográficas que necesitaba este formato. Al hacer este cambio, siento que estamos haciendo un nuevo reality”.

Dago García, Vicepresidente de Producción y Contenido de Caracol Televisión contó cómo lograron sacar adelante este reality con los más altos estándares de calidad: “La división de Entretenimiento de Caracol Televisión siempre se ha caracterizado por su altísimo poder de creatividad y adaptación, y en este caso han logrado lo que a primera vista puede parecer un contrasentido: convertir la difícil situación de la cuarentena en una oportunidad para renovar una vez más nuestro Desafío. Eso solo se logra cuando se tiene un equipo talentoso, creativo y profesional”.

En esta oportunidad, la edición número 17 del reality tendrá 44 participantes entre los que se encuentran vallecaucanos, antioqueños, cafeteros, santandereanos, costeños, cachacos, pastusos, llaneros, amazónicos, deportistas del Tolima Grande y boyacenses.

Esta vez los equipos no lucharán por ganar el mejor territorio, todos llegarán a pequeñas “Playas Altas”, espacios con beneficios tales como camas, piscinas, un completo menú, servicios públicos, internet, entre otros; todo esto para tener una placentera estadía. Sin embargo, cada vez que pierdan una competencia, tendrán que despedirse de algunos beneficios y comodidades hasta convertirlas, poco a poco, en pequeñas “Playas bajas”

El equipo ganador en estos enfrentamientos no solo mantiene los privilegios de su casa, sino que además gana la oportunidad de sentenciar a alguien de cualquier equipo para el “Desafío a muerte”, que, al igual que en versiones anteriores, regresa para poner a prueba las habilidades de los concursantes.

“En este Desafío van a encontrar un programa absolutamente renovado, que tuvo que reinventarse para poder afrontar la pandemia sin que fuera un problema para los participantes. Para ello, creamos una especie de burbuja que está libre de Covid-19 para que los mejores atletas de Colombia puedan competir sin miedo a enfermarse. Para ello, tuvimos que replantear muchas de las apuestas que históricamente ha tenido el Desafío, y la más importante, es que los juegos se llevan a cabo en el mismo lugar en donde los participantes viven, es decir, en el mismo punto. Las competencias se llevarán a cabo en Boxes y reciben este nombre porque hoy en día los atletas les llaman Box a los gimnasios de crossfit, de entrenamiento funcional y de muchas otras disciplinas. Estas cajas (Box) son de color rojo (prueba de contacto), amarillo (prueba terrestre), azul (prueba acuática), blanco (prueba aérea) y negro (Desafío a muerte)” aseguró Juan Esteban Sampedro.

Esta ciudadela, construida lejos de las metrópolis y del ruido, cuenta con todos los protocolos de bioseguridad para mantener a los participantes, el talento y a todo el equipo de producción sanos en medio de las implicaciones que tiene grabar en pandemia. ¡Nadie sale y nadie entra de esta nación! Por esto, “Desafío The Box” cuenta con un espacio denominado Covid Free, en donde se realizan constantemente exámenes médicos, hay atención del equipo médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y toma de pruebas constantes para detectar la presencia de casos positivos de Covid-19.

Además, para realizar esta mega producción, durante dos meses, se creó un espacio construido desde cero, en medio de la jungla, en donde se utilizaron recursos como: 740 luces de show, 4 casas de 260 metros cuadrados con piscina, 5 cajas (Box) de diferentes colores con un total de 5 mil metros cuadrados y 12 metros de altura. Además, cuenta con un equipo de producción de 163 personas en donde se encuentran trabajadores locales de Tobia, concursantes, y presentadoras.

“Este ha sido el montaje más grande de la historia del “Desafío”. Se construyeron más de mil metros cuadrados de locaciones de convivencia y más de tres mil metros cuadrados en los Box para las competencias. El mayor reto, dadas las características particulares que requiere grabar en pandemia, es generar una burbuja que nos garantice seguridad, tanto a los participantes, al talento y a todo el equipo de producción. Los participantes y el talento son los más expuestos porque a lo largo de la grabación ellos no utilizan el tapabocas. Esta burbuja se logró de la mano de un grupo riguroso de seguridad que diseñó una combinación de aislamientos previos, revisiones periódicas y la escogencia de espacios muy ventilados para realizar todas las actividades. El compromiso del crew del “Desafío” es fundamental en este esquema. Hay gente en el equipo que llevan casi 4 meses en un aislamiento absoluto (del hotel a la locación y de la locación al hotel) y que gracias a ese profesionalismo y entrega esto es una realidad”, afirmó, Sebastián Martino, director de Realities y Grandes formatos

Andrea Serna será nuevamente la conductora del programa y será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia.

“Indudablemente lo más difícil de esta versión, ha sido construir una burbuja en donde debemos convivir más de 150 personas. Los controles para mantenernos sanos te hacen sentir que estás en un lugar seguro, pero sí ha sido todo un desafío para el equipo de producción” afirmó la presentadora, quien además contó detalles de su día a día en el ‘Desafío The Box’: ”Grabamos todos los días, casi que de manera ininterrumpida. Las jornadas empiezan muy temprano con cardio hiit y de ahí paso por maquillaje; estando listos nos dirigimos hacia la locación, a unos 20 minutos de la casa en la que Daniella y yo nos estamos hospedando. Al llegar a la ciudadela, lo primero que hacemos es el saludo a los participantes con la indicación de la prueba que tendrán ese día, después el juego y el cierre de este. De regreso a casa, al final de la tarde, y con más calma, le dedico un buen rato al ejercicio, me conecto con el entrenador una hora, y a la cama...”, contó Andrea Serna.

Por su parte, la ex señorita Colombia y superhumana Daniella Álvarez, será la anfitriona y acompañará a los participantes en cada uno de los cambios que tengan que experimentar durante su estadía. Además, todas las noches, les contará a los televidentes cómo interactuar con el “Desafío The Box” para ganar mucho dinero. Para ello, deben inscribirse en la página oficial, una vez lo hagan, podrán jugar y apoyar a su equipo favorito. Al día siguiente, en “Día a Día”, se elegirá un televidente, entre los que apoyaron a los ganadores, y este se llevará 5 millones de pesos. Además de disfrutar el reality y sus novedades, los televidentes podrán llevarse millonarios premios.

“Siento que voy a ser motivación, inspiración y un gran ejemplo para los participantes. Estoy segura de que, cuando ellos me vean en las pruebas, voy a ser motivo de fuerza y van a tener presente que en esta vida nada es imposible. Estar en el ‘Desafío The Box’ representa un crecimiento para mi carrera y a nivel personal. No voy a negar que cuando me pasó todo este proceso en mi salud, pensé que el mundo de la televisión y el entretenimiento no serían parte de mi vida, pero me llama Caracol Televisión y me dice que me esperan y que soy un ejemplo para muchas personas en el mundo…Esto me ayuda como evolución en todo sentido. Me siento honrada y orgullosa”, aseguró Daniella Álvarez.

Los ganadores de “Desafío The Box”, serán un hombre y una mujer, entre quienes se dividirán 800 millones de pesos, de esa manera, a medida que transcurre el reality, la competencia dejará de ser por equipos y los participantes tendrán que luchar por avanzar de manera individual.