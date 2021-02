Video: así trota Daniella Álvarez con su prótesis

La exreina y presentadora publicó en redes sociales un video en el que muestra cómo, “contra todo pronóstico”, volvió a trotar.

Ocho meses después de la amputación de su pierna izquierda, la exreina y presentadora sigue compartiendo con sus seguidores la movilidad que logra gracias a su prótesis.

“Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión. Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el yo puedo. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez otra vez, demostrándome a mí misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad”, escribió Álvarez en Instagram.

Así mismo, la empresaria e influenciadora comentó que tuvo que superar cuatro fases de entrenamientos para lograr “trotar 30 metros”.

Luego, debe parar, respirar y dejar que su muñón descanse, así como la cadera, pues “no están adaptados todavía al #blade”.

Daniella Álvarez, quien siempre se muestra optimista en sus publicaciones, dice que siente “gratitud” con la vida por darle esta segunda oportunidad.

Daniella Álvarez fue sometida en junio pasado a una cirugía que describió como “sencilla”, para retirar una masa alojada en el abdomen, procedimiento que se complicó y desencadenó una isquemia. Fue necesario atravesar por más cirugías hasta, finalmente, la amputación de parte de su extremidad.

En diciembre pasado anunció a través de sus redes sociales que, luego de exámenes médicos, se determinó que su pie derecho “no volverá a funcionar”. Esto, casi después de seis meses de atravesar por una cirugía en la que parte de su pierna izquierda fue amputada.