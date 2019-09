"Dragon Ball" es elegido manga nacional de Japón

-Agencia Europa Press

Una encuesta realizada en Japón muestra que la serie creada hace alrededor de tres décadas es la favorita en su género para el público de ese país. Le siguen "Doraemon" y "GeGeGe no Kitaro".

Dragon Ball se estrenó hace más de 30 años y hasta el día de hoy la franquicia sigue siendo una de las favoritas del público. Así lo demuestra una encuesta realizada en Japón, que ha coronado a la obra de Akira Toriyama como el manga nacional. (Le puede interesar: "Dragon Ball" vuelve con "Dragon Ball Super")

El usuario de Twitter KenXyro publicó los resultados de la encuesta, que pedía a los fans elegir qué manga creían que era digno de ser el Manga Nacional de Japón. Dragon Ball ocupó el primer lugar, con algunos otros populares títulos pisándole los talones.

Según Goo Ranking, el segundo lugar fue para Doraemon, mientras que GeGeGe no Kitaro quedó en tercer puesto. La cuarta posición fue para Sazae-san, seguido de Detective Conan completando el top 5.

No podía faltar la archiconocida One Piece, en sexto puesto, seguida de titulos como Kochikame, Touch, Gintama y Chibi Maruko-chan. Los fans del género echarán de menos otras series populares como Naruto, que quedó en el puesto número 13, o Bleach, en el lugar 35.

Tal y como asegura el usuario, aunque algunas de estas series no son conocidas fuera del país del sol naciente, los datos no mienten. "Sazae-san dobla los datos de audiencia de One Piece todas las semanas", apunta KenXyro.

La serie de anime original de Dragon Ball Z terminó de emitirse en 1996, pero la popularidad de Goku perduró y, casi dos décadas después, comenzó una nueva ficción. Dragon Ball Super retomó aproximadamente donde lo dejó su predecesora, emitiéndose durante tres años y dando pie a la película Dragon Ball Super: Broly.

La noticia llega en un momento de auge del género que, más allá de Japón, está conquistando al público gracias a la apuesta de algunas plataformas como Netflix. La compañía de streaming ha dado un empujón a su catálogo de manga, con títulos como Neon Genesis Evangelion, Death Note o Fullmetal Alchemist.

