“El bloqueo: un mes en Wuhan”, del miedo a la esperanza

María Hernández / @Mariangel0117

Desesperación, angustia, miedo, tristeza, pánico, zozobra y esperanza son algunas de las emociones que se reflejan en las caras de los habitantes de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro del nuevo coronavirus, en el documental El bloqueo: un mes de Wuhan, que narra la drástica situación que tuvieron que vivir las personas de la zona durante los primeros 33 días de cuarentena impuestos por el Gobierno chino en un esfuerzo por contener el virus y evitar su propagación por toda la nación.

El documental se emitió el 24 de febrero, 16 días después de que la OMS declarara el coronavirus como una pandemia. El virus está presente en más de 180 países y ha provocado la muerte de 18 mil personas en todo el mundo. Italia (69.176), Estados Unidos (51.542) y España (42.058) son los países que, después de China (81.662), presentan más casos de contagio. Colombia tiene cerca de 500 casos confirmados y el presidente Iván Duque declaró una cuarentena en todo el territorio nacional, desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril, para evitar que el virus se siga expandiendo. La situación que vivieron los habitantes de China empieza a verse reflejado en varios países. Es hora de tomar las medidas necesarias para evitar que esto se repita. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

Día 1: Empieza la cuarentena

23 de enero, 10 a. m. Los 70 millones de habitantes de la provincia de Hubei entran en cuarentena para contrarrestar la propagación del nuevo coronavirus. Los periodistas del canal chino CGTN empiezan a grabar la situación que viven las personas a diario. Muchos, como está sucediendo en varios países, no pudieron salir de la zona y tuvieron que recurrir a albergues para resguardarse. (Le puede interesar: Esta es la situación del coronavirus en Colombia en tiempo real)

Todos acataron las medidas. Tal vez, la disciplina de los chinos y la medida del Gobierno, que no le importó paralizar la economía de una región, sino cuidar a sus habitantes, hizo posible que el virus se contuviera.

Día 11: El pánico crece

Los casos de contagio siguen aumentando en la población. El personal médico se queda sin insumos para atender a los enfermos. Hay largas filas en los hospitales y por primera vez se logra ver cómo el miedo puede desestabilizar a una nación como la impotente China. Construyen en 10 días el hospital Huoshenshan para tratar a los primeros pacientes. Las personas, que estaban resguardadas en sus casas, empiezan a ser trasladadas para recibir el tratamiento. Algunos no quieren salir por miedo a contagiarse y prefieren quedarse en sus casas. El personal médico no insiste en que salgan, están cansados, ya no pueden controlar la situación.

Día 13: Los médicos, la esperanza en medio de la pandemia

Los efectos del virus empiezan a verse en el personal médico, quienes tienen que aguantar más de seis horas en un turno (y a veces seguir de largo) para atender a la mayor cantidad de personas. El documental refleja que estas personas no son inmortales, tienen pánico y miedo de no volver a sus casas, pero, a diferencia de otros, tienen que dar su mejor sonrisa y continuar con su trabajo. No pueden descansar porque esto equivale a trabajar más.

Los reconocimientos no sirven de nada en medio de la pandemia. Puede que el pueblo aplauda pero si siguen saliendo de sus hogares es como si no hicieran nada. (Podría leer: Coronavirus: vigilancia extrema, el plan de Rusia para contener la pandemia)

Periodista de CGTN: —Tú y tus compañeros se ven animados hoy.

Médica: —Debemos estar así, si no nos animamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder hacer frente a la situación? Si nos deprimimos no podemos trabajar, debemos mantenernos animados.

Día 14: Muere el médico Li Wenliang

Todos lloran la muerte de Li Wenliang, el oftalmólogo que alertó a sus colegas de Wuhan sobre la aparición de la enfermedad y fue castigado por la policía. Se encontraba en cuidados intensivos tras haberse contagiado de la enfermedad al tratar a un paciente.

Las críticas hacia China y cómo está manejando la información sobre el nuevo coronavirus son evidentes. Algunos países, como Estados Unidos, lo acusan de no decir la verdad sobre el virus. La población de china no tiene tiempo para pensar en estas especulaciones y prefiere enfocarse en contrarrestar la propagación.

Día 33: Llega la calma

Los enfermos empiezan a curarse. Todos se ayudan entre sí, algunas personas salen de sus casas para colaborar en la entrega de medicinas, alimentos, víveres, todos quieren ayudar de alguna manera. El personal médico ya puede descansar, nuevos profesionales de la salud llegaron a la zona a combatir el virus. Wuhan empieza a ver la luz después de 33 días en un encierro total. (Lea también: La OMS lanza “Solidaridad”, un estudio clínico internacional para combatir el coronavirus)

“La batalla no ha terminado, pero la gente ahora mira hacia el futuro hasta el día en que la vida y el amor puedan reanudarse”, con esta frase los productores Wang Yuehua, Shen Xiaomeng, Xu Zhaoqun, Liu Xinquing y el director Ge Yunfei terminan el documental.

Más allá de reflejar la situación de los habitantes de la provincia de Hubei, el filme quiso resaltar cómo las personas y los gobiernos se comportan en medio de una tragedia que azota a todos por igual, tanto ricos como pobres. En medio de la crisis se ve la verdadera cara del ser humano. En Wuhan algunas personas desabastecieron los supermercados y dejaron a los más necesitados sin nada. Sin embargo, otros decidieron donar lo que tenían para ayudar.

Cada uno supo cómo lidiar la pandemia del nuevo coronavirus y salió adelante. Las medidas que tomó la provincia de Hubei, que ayer levantó su cuarentena después de casi dos meses, es un ejemplo de lo que deberían hacer el resto de países para prevenir que el nuevo coronavirus se siga expandiendo. No es un virus que se debe tomar a la ligera, estamos en una emergencia y cada minuto cuenta.

