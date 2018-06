El día que Shailene Woodley rechazó el guion de "Big little lies"

Shailene Woodley actúa desde que tiene 9 años, por eso, hace un par de años, cuando ya había filmado las películas como "Bajo la misma estrella" o "Divergente", la joven de 26 años vivó una especie de crisis de identidad profesional, por lo que pensó en dejar la actuación.

Fue en ese momento en el que, por ironías del destino, le ofrecieron el papel de Jane Chapman en "Big little lies", serie que arrasó en la temporada de premios 2017 – 2018 y que ha consagrado a la productora de Reese Witherspoon y Nicole Kidman.

"Llegó un punto en mi vida, justo antes de 'Big little lies', en que sentí que me había atascado en la actuación. Me parecía que había llegado el momento de hacer algo diferente. Llamé a mis agentes y les pedí por favor que no me enviaran más guiones porque necesitaba explorar otras opciones. Respetaron mis deseos y no me llegó nada durante un año, hasta que apareció la serie. Yo no sabía de qué iba o quién estaba involucrado en el proyecto, así que respondí: 'Gracias, pero no estoy interesada'", dijo la actriz en una entrevista a la revista The Edit.

Por suerte para ella, y para todos los fans del drama de la HBO, un rápido vistazo al guion y una llamada de una de sus estrellas protagonistas consiguieron hacerle cambiar de opinión.

"Lo leí y me enamoré de la historia y entonces Laura Dern me llamó y ese fue el empujón definitivo".

Ese proyecto no solo acabó por reportarle unas de las mejores críticas de su trayectoria y un nuevo empujón profesional; lo más importante para ella es que le ha dado la oportunidad de colaborar con un equipo principalmente femenino entre cuyos miembros se han establecido unos lazos de "hermandad" de por vida.

"No creo que antes haya trabajado con un grupo de mujeres en el que la competitividad no se hubiese interpuesto en el sentimiento de hermandad. Todos y cada uno de los miembros del equipo apostaba por los otros. Es el mejor trabajo del mundo; si no me controlo podría echarme a llorar al hablar del tema. Y sé que es algo temporal, que podría perderlo en un momento. Me lo recuerdo a diario".