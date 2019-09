Emmy 2019, la última batalla de "Game of Thrones"

Javier Romualdo / EFE

Con un récord de 32 nominaciones, "Game of Thrones" llega este domingo como gran favorita a la batalla por los premios Emmy, su último combate ante la Academia de Televisión tras el fin de la serie, que podría decir adiós con la mayor cosecha de premios de la historia de la televisión.

Y es que a la ficción de HBO no le ha bastado con congregar a millones de personas en todo el mundo para ver en directo su esperado final, pues su última temporada dirá adiós como la producción que ha recibido más nominaciones en un único año a los Emmy, que se entregan este domingo en el Microsoft Theater de Los Ángeles. (Puede leer: Premios Emmy 2019: nominados en las principales categorías).

Con ese récord bajo el brazo, la historia basada en las novelas de George R.R. Martin tratará de marcar otro registro histórico: El de la serie que más premios se lleve en una misma edición.

Difícil no lo tiene, ya que debe reunir más de 13 galardones y ya ha conseguido 10, entregados en las galas previas dedicadas a los apartados técnicos como mejor vestuario y mejor composición musical.

Además, "Game of Thrones" es ya la serie más premiada en la historia de estos reconocimientos, con un total de 57 estatuillas a lo largo de sus 8 temporadas, por lo que en la gran noche de la televisión podría dejar esa marca aún más cerca del centenar.

La ficción también ha favorecido para que HBO supere este año al gigante Netflix como la plataforma con más producciones propias candidatas a esta edición.

El protagonismo acaparado por la serie de fantasía y épica en estos Emmy es tal que su reparto presentará durante la gala que, al igual que los Óscar de este año, no contará con un único conductor y repartirá esa tarea entre varias estrellas.

Además de los intérpretes de la ficción de HBO, también harán de presentadores los nominados Stephen Colbert, Viola Davis, Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Seth Meyers y Billy Porter.

Contra "Game of Thrones" competirán por la estatuilla a mejor serie dramática "Killing Eve", "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us".

Donde habrá mayor competición será en el premio a la mejor serie de comedia, ya que la aclamada "The Marvelous Mrs. Maisel" que es la segunda producción más nominada en esta edición con 20 candidaturas, deberá batir a "Veep", la sátira de las intrigas que suceden en la Casa Blanca y que se ha llevado la estatuilla durante tres ediciones seguidas.

Aquí "Veep" comparte un récord con, por supuesto, "Game of Thrones", ya que ambas han sido nominadas a la mejor ficción en todas y cada una de sus temporadas.

Mientras tanto, el resto de comedias "Barry", "Fleabag" "Russian Doll", "The Good Place" y "Schitts Creek" presenciarán el combate de las dos favoritas y, quién sabe, si podrán dar la sorpresa.

Sorpresa para muchos fue la ausencia de la estrella Julia Roberts entre las nominadas a mejor actriz dramática por su papel en "Homecoming", el mismo con el que fue candidata al Globo de Oro a principios de este año.

En cambio otra estrella, Robin Wright, sí figura entre las seleccionadas por su protagonismo en "House of Cards", a pesar de que las apuestas daban por sentado que la academia querría olvidar la serie que echó a Kevin Spacey de su reparto en medio de acusaciones de abuso sexual contra el actor.

Emilia Clarke, Mandy Moore, Jodie Comer, Laura Linney, Sandra Oh y Viola Davis completan las nominadas a mejor actriz dramática.

En el apartado masculino Jason Bateman, Sterling K. Brown, Kit Harington, Bob Odenkirk, Billy Porter y Milo Ventimiglia lucharán por el premio a mejor actor dramático.

La comedia sitúa a las intérpretes Christina Applegate, Rachel Brosnahan, Julia Louis-Dreyfus, Natasha Lyonne, Catherine O'Hara y Phoebe Waller-Bridge como candidatas a mejor actriz de comedia y a Michael Douglas, Eugene Levy, Don Cheadle, Anthony Anderson, Ted Danson, Bill Hader como nominados a mejor actor en esa categoría.

Entre los latinos, el intérprete puertorriqueño Benicio del Toro recibió la nominación al mejor actor de una película televisiva por su papel en "Escape at Dannemora", y competirá junto a los latinos John Leguizamo -reparto- y Jharrel Jerome -protagonista-, ambos por "When They See Us"