Para el siguiente año el canal Caracol tiene preparado varios estrenos que incluyen producciones desde series y novelas, como “El hijo del cacique”, “Los medallistas” y “La reina del flow”; hasta eventos deportivos y programas con temáticas informativas y de opinión.

Tras un año sin muchos estrenos para la televisión nacional, Caracol Televisión llega con una parrilla que estará disponible a partir de 2021. La programación abarcará todas las áreas, tanto deportivas, dramatizados y opinión. Algunos programas clásicos que no se pudieron desarrollar en 2020, volverán con nuevas estrategias para el próximo año.

Las apuestas en cuanto a series estarán enfocadas a novelas bibliográficas como “El hijo del cacique”, “La reina de Indias” y “Los Medallistas”, esta última será enfocada en los personajes de mundo del deporte, quienes también le han brindado un estatus internacional a Colombia, así como también la música. (Le puede interesar: Netflix estrenará “Cien años de soledad”, la serie basada en la obra de Gabriel García Márquez).

“Convertir en historia la vida de estos personajes ha sido parte del ADN de Caracol. Hemos visto estas adaptaciones desde finales de la década de los 80 con Gallito Ramirez...” asegura Dago García, vicepresidente de producción de Caracol Televisión.

El canal también ha enfrentado el reto de grabar y producir en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19. Sin embargo, se han antepuesto las medidas de bioseguridad, como lo son la realización de pruebas PCR a los actores y demás miembros del equipo.

Esta situación fue una de las principales razones, por las que el equipo directivo del canal optó por poner en las pantalla a los colombianos las repeticiones de producciones colombianas que fueron grandes éxitos en su momento. “Debíamos defender el negocio y la salud. Ante la pandemia, la economía se vio afectada y la idea era no sacar trabajadores y no alejarse del público, las repeticiones nos permitieron lograrlo”, afirma Manuel Peñaloza. (Le puede interesar: Ariana Grande estrenará el documental “excuse me, I love you” el 21 de diciembre de 2020).

Las nuevas producciones

“La reina del flow”

Juancho y su familia enfrentarán a Charly por las constantes amenazas que ha estado recibiendo. Yeimy también padece la crisis en la que entra Surround, pues llegará a una nueva disquera llamada White Shark, encabezada por Mike Rivera, un excéntrico empresario de sonrisa postiza y un poderoso tiburón en los negocios musicales, quien les compite directamente llevándose algunos de sus principales talentos. Catalina volverá con la firme intención de recuperar la custodia de su hijo y esto pondrá en aprietos la relación de Yeimy y Juancho. El amor de Irma y Erick se tendrá que enfrentar a la fama y las redes sociales y aprender a sortear su nueva vida como artistas sin que se vea afectada su relación como pareja ¿Lo lograran? En esta segunda temporada uno de los grandes propósitos de Yeimy será ir tras el responsable de sus amenazas y establecer quién pone en riesgo su vida y la de su familia.

“Los Briceño”

“Los Briceño” es una serie que contará como “La chiqui”, interpretada por Katherine Escobar, la menor de una familia de muleros de Ubaté queda en embarazo siendo todavía una adolescente. Cuando Armando “Peluche”, “Toronja”, Darío y “Yutub”, miembros de esta familia, se enteran de la noticia, la paz termina en el hogar, pues el machismo y la sobreprotección de estos hermanos hacia ella hace que se les complique aceptar sus decisiones.

“El hijo del cacique”

“El hijo del cacique” cuenta la historia de Martin Elías, hijo del cantante vallenato Diomedes Díaz. La propuesta audiovisual contará la forma en el artista llegó a consagrarse como el heredero musical del Cacique, su padre. Ya no son para Diomedes Díaz los años gloriosos en que su voz cosechan un éxito tras otro, ni tampoco los años de pena en los que, entregado al desenfreno, se ahogaba ante su propio espejo. Ahora había llegado el tiempo de amansar las aguas, pues se ha comprendido que nadie puede vencer la muerte. La serie, es producida por Manuel Peñaloza bajo la dirección de Andrés Birman y Rodolfo Hoyos. Es protagonizada por Milcíades Cantillo, en el papel de Martín Elías, y un elenco destacado en el que se encuentran Vivían Ossa, Valerie Domínguez. Cristina García, María Camila Giraldo, Francesco Mauricio Chedraui y Rafael Santos.

“El cartel de los sapos, el origen”

Es una historia de ficción inspirada en hechos reales de los inicios del Cartel de Cali contada desde el punto de vista familiar. Leonardo y Emmanuel, “Los señores de Cali”, dos cabezas entrenadas para la ambición, que arrodillaron a una ciudad con sus jugadas estratégicas. El cartel de Cali rompió todas las reglas, menos la de ser leales a la familia hasta el último momento. Su final estuvo marcado por muertes, traiciones y el castigo más recio de todos: una cárcel en el extranjero, que separó a los hermanos y desintegró a una familia que quedó sumida entre los odios y los reproches de todos. La serie, que se desarrolla en la ciudad de Cali de los años 70 y 80, es protagonizada por Juan Pablo Urrego, en el papel de Leonardo Villegas en su edad adulta; y por Gustavo Angarita Junior en la madurez. Además, Sebastián Osorio en el papel de Emanuel Villegas en edad joven, y por Carlos Manuel Vesga en la etapa de madurez.

“Los Medallistas”

Con un toque de ficción y algo de humor, la serie “Los medallistas” hace un repaso por la vida, las luchas y hazañas deportivas de tres medallistas olímpicos nacidos en distintas regiones de Colombia y provenientes de familias carentes de recursos económicos. De manera tan casual como prematura, Yuri Alvear, Ingrid Lorena Valencia y Óscar Luis Muñoz crecen practicando judo, boxeo femenino y taekwondo, respectivamente. Con “Los medallistas”, los televidentes conocerán cómo se pule el talento que lleva al éxito y cómo se forman asimismo tres guerreros que no descansan hasta subir al podio de los Olímpicos, porque alcanzar sus metas significa estar a paz y salvo con sus propias expectativas, forjarse un mejor futuro y sacar adelante a sus familias.

“La reina de Indias”

Esta es una historia de amor inspirada en dos personajes históricos: Catalina de Indias y Pedro de Heredia. Ella es hija del cacique Galeras, que es raptada por un capitán español y llevada hasta Santo Domingo. Antes de ser desposada por su secuestrador, es rescatada por Pedro de Heredia, el prófugo de la corona que, tras arriesgar su vida, se convierte en su primer y único amor. Él, después de fundar Cartagena y de ayudarla a reencontrar su aldea, la traiciona. Movido por la necesidad, saquea el pueblo, causa su destrucción y la desaparición del padre de Catalina. Ella, con el alma fracturada, huye para regresar 18 años más tarde, convertida en una mujer que busca vengarse y acabar con la vida de Pedro de Heredia de la misma forma en la que él después de enamorarla, acabó con la suya. Esta es la historia de Catalina, la indígena que le entregó su alma, su corazón y su vida a un conquistador. “La reina de indias” es protagonizada por Essined Aponte, en el papel de La india Catalina, y Emmanuel Esparza interpretando a Pedro de Heredia.

Novedades deportivas

La Selección Colombia continua su camino a Qatar. Sin embargo, los partidos de eliminatoria que se jugarán en 2021 serán claves para lograr un puesto en la Copa del Mundo Qatar 2022. Acompañe a la Selección y siga los pormenores de una nueva jornada junto al equipo del Gol Caracol conformado Javier Hernández Bonnet, Carlos Alberto Morales, Ricardo Orrepo, Pepe Garzón y Norberto Peluffo.

En 2021 se disputarán cinco jornadas de eliminatorias con dos fechas cada una. Un total de diez partidos que se llevarán a cabo en marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

Copa América

La Copa América 2020 tuvo que ser postergada como consecuencia de la pandemia. Por esta razón en el año 2021 se llevará a cabo la edición 47 de este torneo que tiene como sede oficial a Colombia y Argentina. El Gol Caracol llevará todos los detalles de la competencia de fútbol más antigua del mundo, en la que participarán las selecciones de la Conmebol con dos selecciones invitadas (Qatar y Australia), que buscarán la gloria jugando la final en Barranquilla.

Ciclismo

Por cuarto año consecutivo, Caracol Televisión transmitirá las tres principales carreras del ciclismo mundial acompañando a los escarabajos nacionales. El primer reto será el Giro d’Italia 2021. La competencia estará marcada por el equilibrio entre pruebas de cronómetro y montañas. El recorrido está programado para iniciar en Sicilia el 8 de mayo.

El siguiente reto será el Tour de Francia. competencia que se iniciará en Brest el 26 de junio y terminará en París el 18 de julio. Finalmente. La vuelta a España cerrará el calendario ciclístico de las grandes carreras del 2021 iniciando el 4 de agosto y finalizando el 5 de septiembre.

Olímpicos

Cada 4 años el mundo entero se reúne alrededor de la emoción que se vive en los Juegos Olímpicos. En 2021, Tokio será el escenario donde se verá ondear la bandera tricolor por los atletas colombianos. La competencia se llevará a cabo del 23 julio al 8 agosto.

Información y opinión

En 2021, el equipo de Noticias Caracol analizará el panorama que dejó la pandemia y mostrará los retos y las diferentes salidas que tiene el país en la pospandemia. Seguirán con los acontecimientos más importantes de Colombia y el mundo con investigación, opinión y contexto a través de Noticias Caracol y Noticias Caracol Ahora. Además, el equipo de “Los Informantes” y de “Séptimo Día” sorprenderá a los televidentes con impactantes investigaciones. “Conoceremos más historias de la ciencia y la medicina”, dice María Elvira Arango, directora de “Los Informantes”.