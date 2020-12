Se trata de un episodio especial anticipado para mostrarle a los seguidores de la serie un adelanto de lo que será la segunda temporada.

El primer episodio especial de la serie ganadora del Emmy, “Euphoria”, titulado “Trouble Don’t Last Always”, tendrá un estreno anticipado en HBO GO el viernes 4 de diciembre. Luego de este preestreno, se podrá volver a ver en HBO el domingo 6 de diciembre y continuará disponible en HBO GO y HBO On Demand.

El primer episodio especial sigue a Rue, quien es interpretada por la ganadora del Emmy, Zendaya, luego de ser abandonada por Jules en la estación de tren y en una recaída, mientras celebra la Navidad. Jules (interpretada por Hunter Schafer) también aparecerá en el episodio. La serie es escrito y dirigida por el creador de la serie, Sam Levinson, el primer episodio también está protagonizado por Colman Domingo quien fue parte de la primera temporada. (Le recomendamos: Estos son los estrenos de diciembre en HBO Y HBO GO).

Asimismo, el título y la fecha de emisión del segundo episodio, la plataforma lo anunciará posterior al estreno. Ambos episodios especiales fueron producidos siguiendo los protocolos de prevención del Covid-19.

“Euphoria” recibió tres premios Emmy en 2020. Las categorías premiadas fueron Mejor Actriz Protagónica en una Serie de Drama (Zendaya), Mejor Maquillaje Contemporáneo (Sin Prótesis) y Mejor Música y Letra Originales. (Le puede interesar: Serie “Euphoria” estrenará dos capítulos especiales antes de segunda temporada).

La serie cuenta con los productores ejecutivos Ravi Nandan, Kevin Turen, Drake, Future the Prince, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokady y Gary Lennon; Will Greenfield se desempeña como coproductor ejecutivo. Producida en asociación con A24, está basada en la serie israelí del mismo nombre, que fue creada por Ron Leshem y Daphna Levin, de HOT.