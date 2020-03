Puede contener spoilers

"The Flash" y el regreso del villano más poderoso

- Agencia Europa Press

Una escena de "Crisis en Tierras Infinitas" de la serie "The Flash". Cortesía

Barry Allen se ha enfrentado a muchos enemigos en The Flash, pero uno de ellos siempre vuelve con un nuevo plan para acabar con el velocista. Tras Crisis en Tierras Infinitas, el equipo protagonista tendrá que hacer frente al regreso de su némesis, que ha encontrado una oportunidad perfecta para matar al corredor escarlata.

Desde los hechos de Crisis en Tierras Infinitas, Nash ha tenido visiones de otras versiones de Harrison Wells e incluso ha visto los brillantes ojos rojos de Eobard Thawne cuando le advirtieron sobre el regreso del villano. Cuando Cisco retorna de su viaje para enumerar los cambios en el mundo después de la Crisis, Nash le sugiere que, tal vez, los doppelgangers sobreviviereon.

Más tarde, cuando Nash está solo, esos ojos rojos vuelven a aparecer. Reverse-Flash posee a Nash apoderándose de su cuerpo, algo que Cisco descubre cuando va a disculparse con Nash y acepta ayudarlo con su teoría. Esta versión de Nash poseído ataca a Cisco pero no tiene ninguno de sus poderes de velocidad ya que está en un cuerpo que no pertenece a un metahumano. Es por eso que finalmente consiguen capturarlo.

Reverse-Flash revela sus planes: matar a Barry Allen, asegurando que cuando salga de su celda también acabará con la familia y los amigos del protagonista, incluido Nash. El villano también es consciente de la muerte de la Fuerza de la Velocidad y sabe que Barry se quedará sin poderes en unas pocas semanas, lo que significa que pronto tendrá una oportunidad idónea para atacar. Un giro escalofriante que resuelve el misterio de lo que está sucediendo con Nash y sus visiones.

"Cisco está en su viaje para catalogar lo ocurrido el mundo, pero regresará muy rápido. Y la información que recopile en el mundo nos ayudará a resolver una de las cosas más importantes con las que el equipo Flash ha lidiado, y eso implica el regreso de un viejo villano", adelantó el productor Eric Wallace a ComicBook.com.