"Game of thrones" lanza tráiler del documental "The last watch"

-Redacción Medios

HBO lanzó el tráiler del documental "The last watch" (La última guardia), el cual ofrece detalles de cómo se llevó a cabo la realización de la temporada final de la serie "Game of thrones" (Juego de tronos). (Puede ver: Juego de Tronos es un desastre por estas razones).

La directora británica Jeanie Finley se sumergió en el rodaje, durante más de un año, de la octava y última temporada de la serie recogiendo con sus cámaras el complejo proceso de elaboración y el trabajo tanto del equipo como de los actores.

La película muestra a los espectadores, a través de material inédito grabado tras las cámaras, "el gran desafío" de recrear el mundo de Poniente en grandes estudios, en localizaciones reales y en escenarios de Irlanda del Norte, así como el "esfuerzo de lidiar con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de 'spoilers'".

Para ello, Finley tuvo "un acceso sin precedentes" al rodaje, que plasma en una "crónica íntima y personal desde las trincheras de la producción". (Le puede interesar: Juego de tronos: ¿Quién sigue vivo de la lista de muerte de Arya Stark?).

"Game of Thrones: The Last Watch", según HBO, es "más que un 'making of' porque se dice adiós a un mundo creado de la nada y que tantas sensaciones ha causado", y se estrenará una semana después de la emisión del último episodio de la serie para seguir revelando nuevos detalles a los seguidores.