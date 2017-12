"The Handmaid's Tale", una de las mejores series del año, llega a Latinoamérica en marzo

Redacción medios

En marzo de 2018 los televidentes de Latinoamérica podrán disfrutar en la pantalla del canal Paramount la serie "The Handmaid's Tale", galardonada recientemente con el Emmy a mejor serie dramática. (Ver ¡Prepárese! Estas son las series que llegarán en 2018).

Este es uno de los proyectos televisivos más importantes del año en Estados Unidos, aunque todavía no es muy masiva porque su exhibición depende de la plataforma digital Hulu (conjunta de Disney, Comcast, 21st Century Fox y Time Warner), la cual se espera que sea fuerte competencia de Netflix próximamente, tras la compra de Disney a la parte de entretenimiento de Fox.

"The Handmaid's Tale" está basada en la novela homónima de Margaret Atwood publicada en 1985 sobre un futuro en el que las mujeres viven como concubinas en una dictadura. La historia sigue a una comunidad totalitaria en lo que antes era Estados Unidos, y que ahora está gobernada por fundamentalistas que hacen uso de opresión militarizada para volver a los valores tradicionales mientras se encuentran al borde de un desastre ambiental y una tasa de natalidad desplomada. (Leer Capas rojas de "The Handmaid's Tale", símbolo de lucha feminista).

La serie está protagonizada por Elisabeth Moss, quien ganó el Emmy a mejor actriz, y quien está nominada al Globo de Oro 2018. Por su parte, "The Handmaid’s Tale" compite en la categoría de mejor serie dramática con "The Crown", "Game of Thrones", "Stranger Things" y "This is Us".

Elisabeth Moss encarna a Offred, una de las pocas mujeres que todavía son fértiles es una criada en la casa del Comandante y pertenece a un grupo de mujeres forzadas a la servidumbre sexual como último y desesperado recurso para repoblar el mundo.

En esta aterradora sociedad, Offred debe enfrentarse a comandantes y sus crueles esposas, crueles condiciones y sus compañeras (también criadas) quienes podrían ser espías para Gilead – todo con un mismo objetivo: sobrevivir y encontrar a la hija que le robaron.

Paramount, que este año incluyó en su parrilla latinoamericana otras series exclusivamente digitales como "House of Cards" y "Orange is the New Black" (ambas de Netflix), informa que respetarán el idioma original de "The Handmaid's Tale", por lo que los televidentes podrán escucharla en inglés y si es necesario, leer subtítulos en español.

Con esta decisión, Paramount Channel continúa con la estrategia con la que esperar superar los de 28 millones de espectadores que tiene actualmente.