“Keeping Up with the Kardashians” se despide de E!

Después de 14 años al aire, el reality estrenará su temporada final el próximo 27 de abril a las 10:00 pm en exclusiva por E! Entertainment.

La telerrealidad experimentó una revolución en 2007, este género llegó a lo más alto de la televisión mundial, gracias a la icónica familia Kardashian-Jenner. Bajo la tutela de la matriarca Kris Jenner, sus 5 hijas Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, se convirtieron en innegables celebrities y socialities, símbolos de la cultura pop.

Reconocidas en el planeta entero por sus excentricidades, que las posicionaron como líderes de opinión y tendencia, imagen de causas benéficas, empresarias exitosas, influenciadoras del canon de belleza mundial y dueñas de colosales fortunas, creando así el fenomenal imperio que retrata su vida semanalmente en el reality Keeping Up with the Kardashians, producción que después de 14 años de éxito, estrenará su temporada final el próximo 27 de abril a las 10:00 pm en exclusiva por E! Entertainment.

Momentos que dejarán sin aliento a todos los fanáticos serán el inicio del fin de ¨Keeping Up With The Kardashians¨ incluso las lágrimas de despedida y la duda de saber si terminar el programa es la decisión correcta, serán protagonistas a lo largo del show.

Para estar en contexto, conozcamos un poco más a esta familia que se roba la atención de millones de espectadores, curiosos de conocerlas, seguirlas e incluso ser como ellas.

Kriss Jenner (65) y Robert Kardashian son padres de Kim, Khloé, Kourtney y Rob Kardashian tras su divorcio en 1991, Kris se casó con el medallista olímpico Bruce Genner, hoy Cathlyn Jenner, de esta unión nacieron Kendall y Kylie.

Tras intensas jornadas planeando, en 2007, Kriss debutó como productora estrenando el reallity Keeping Up With the Kardashians, una apuesta total que catapultó al clan Kardashian Jenner en la meca de la fama mundial. El estratégico trabajo de “Momagger” está detrás de todas las empresas y decisiones que las hermanas Kardashian-Jenner toman convenientemente.

Kourtney Kardashian, conocida por sus viajes que reporta a sus más de 153 millones de seguidores, es la mayor de las hermanas Kardashian-Jenner. Ha sido parte de programas de TV, campañas publicitarias, y posee la exitosa tienda online y blog de estilo de vida Poosh.

Estuvo casada durante 9 años con Scott Disik (37), tuvieron 3 hijos Mason, Penelope y Reign. Hoy esta expareja es ejemplo del co-parenting. Scott es el mejor amigo de Khloé Kardashian. Actualmente Scott tiene una relación sentimental con la modelo estadounidense Amelia Hamlin (19).

Kim Kardashian (40) es el claro ejemplo del “Show Bussiness norteamericano”. Recientemente incluida en la lista de los billionarios del mundo, posee una fortuna que supera los 1000 millones de dólares según Forbes y cuenta con 213 millones de seguidores en sus redes sociales.

Esta celebrity por excelencia, además de sus contratos como modelo, es socia mayoritaria de una marca cosmética que ella misma fundó y le representa aproximadamente 500 millones de dólares y Skims, su marca de ropa, asciende a unos 225 millones. Durante las últimas semanas ha sido noticia también por su especulado divorcio del cantante de rap Kanie West (42). De esta unión nacieron sus 4 hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

Khloé Kardashian, con 136 millones de seguidores su fortuna proviene de sus tiendas online de ropa Kardashian Kloset y Good American, esta segunda enfocada en personas de talla grande. Tenía una relación sentimental con Tristan Thompson jugador de Los Lakers, al poco tiempo de traer al mundo a su pequeña True Thompson, la pareja rompió debido a la infidelidad de Thompson.

Kendall Jenner es modelo de las mas exclusivas marcas de la moda, con 158 millones de seguidores se posicionó como la modelo mejor pagada en 2017 según Forbes. Recientemente fue noticia al abandonar su casa de Beverly Hills tras ser víctima de amenazas de muerte por parte de un seguidor obsesionado por ella. Se le ha relacionado sentimentalmente con algunos jugadores de la NBA, el cantante Harry Styles (27), Nick Jonas (29) y el basketbolista Debin Broker (24).

Kylie Jenner, la menor del clan con 224 millones de seguidores en su cuenta de instagram, en 2015 sacó al mercado su marca de cosméticos Kylie Cosmetics, ha sido tal el éxito de su compañía, que se convirtió en una de las jóvenes más ricas del mundo. De su relación (2017-2019) con el rapero Travis Scott (29) nació Stormi Webster (3) la primogénita de la menor de las Kardashian.

¡Keeping up With the Kardashians llegará a su temporada final, las veremos despedirse de este show al que le deben su fama y del que siempre estarán agradecidas!