Se estrena por E! el 17 de febrero a partir de las 10:50 p.m.

Kim Kardashian: “No tengo que bailar, no tengo que cantar. Mi talento es el marketing”

Redacción medios

"Recuerdo cuando dije que quería aparecer en la portada de una revista como Cosmo, y mi publicista me miró y dijo: “Cariño, comencemos a establecer objetivos más realistas, porque nunca estarás en la portada de ninguna de estas revistas”. Esta es una de las confesiones que Kim Kardashian West hace en “True Hollywood Story”, programa que E! estrena en Latinoamérica este lunes 17 de febrero a las 10:50 de la noche.

“Recuerdo la portada de Vogue, las múltiples portadas de Vogue. Creo que Kanye y yo fuimos la primera pareja interracial en la revista Vogue. No puedo creer que esta esta mi vida”, añade al recordar lo mucho que le costó labrar su camino en el mundo de las celebridades estadounidenses y lograr ser tratada como una celebridad de Hollywood.

Durante los primeros minutos de “True Hollywood Story”, el espectador se devuelve a los años de los 2000, cuando Kim Kardashian y su familia lanzaron el reality “Keeping Up with the Kardashians”, en el que comparten ante las cámaras de televisión los detalles de su vida. Poco después aparecieron las redes sociales y Kim Kardashian abrió perfil en cada una de ellas, por lo que la exposición en televisión y en internet facilitó el camino hacia la fama.

“Ella fue pionera en las redes sociales. Solías pagar cientos de miles de dólares a las personas para llevar tu marca”, dice Khloe Kardashian, mientras que la periodista estadounidense de entretenimiento Leslie Bruce afirma “la forma en que usamos las redes sociales ahora se debe a Kim Kardashian”.

En “True Hollywood Story” Kim Kardashian admite que ha hecho realidad mucho más de lo que soñó y que ahora, sabiendo lo que es la fama, no deja de disfrutarla. “Solo creo que estoy hecha para eso”, admite.

Pero no todo el que sale en televisión goza de fama tantos años, y no todo el que tiene perfil en redes sociales es famoso.

Jeetendr Sehdev, quien escribe para Forbes sobre celebridades, marcas y tendencias mediáticas le recuerda a la audiencia que en el pasado un famoso debía tener un talento para ser una celebridad, pero gracias a Kim Kardashian se ha democratizado la fama y redefinido lo que significa ser talentoso. (Le puede interesar: Kim Kardashian cuenta con detalles lo difícil que fueron sus embarazos).

“Antes no pensábamos que tomarse una selfie fuera talentoso, pero ahora Kim ha demostrado cómo puedes construir un imperio multimillonario a partir de eso”, explica el también autor del libro “The Kim Kardashian Principle”.

Ella lo corrige y dice que su talento es el mercadeo y saber qué movimientos (publicaciones, comentarios) debe hacer para que todo funcione. “No tengo que bailar, no tengo que cantar”, añade mientras recuerda a quienes desestiman su talento que no es famosa por ser famosa.

Cuando Kim Kardashian tenía el sueño de alcanzar el éxito fue rechazada por no cumplir el estándar de belleza establecido en el modelaje o la industria audiovisual. Incluso, su estilista Mario comenta la anécdota de un agente que le exigió que dejara de trabajar con ella. “Dijeron que nunca tendría éxito y que arruinaría mi carrera si trabajaba con ella, pero sabía en mi corazón que eso no era cierto. Eventualmente dejé a ese agente porque me negué a dejar de trabajar con Kim”.

Khloe Kardashian, dice que una vez su hermana Kim aceptó sus curvas todo cambió. Para Sehdev eso significó que la estrella se adueñó de su singularidad y supo cómo sacar provecho al romper el molde y redefinir el concepto de símbolo sexual.

La periodista Leslie Bruce ratifica que el hecho de que no se parezca a ninguna otra mujer que aparece en televisión llamó la atención de mucha gente y Mario, el estilista, comenta que desde hace más de una década algunas mujeres quieren parecerse a ella.

“No creo que mi carrera se haya forjado de esta manera antes. Por eso siempre he sido tan libre y siempre he hecho lo que quiero. Soy muy consciente de que tengo una gran influencia en mis seguidores y trato de hacer lo correcto”, ratifica Kim Kardashian.

Durante la conversación con “True Hollywood Story”, la celebridad dice estar muy contenta con su vida y con cada decisión tomada: “No hay nada que sienta que no pueda superar”. (Archivo: Kim Kardashian logró convencer a Trump de indultar a prisionera).

12 temas que Kim Kardashian toca en el programa

1. Infancia: “True Hollywood Story” recuerda que la familia Kardashian creció en Beverly Hills, sin embargo, fue en 1992, cuando se lanzó el reality "The Real World”, cuando Kim supo que quería participar en un programa así.

2. Separación de sus padres: Robert Kardashian y Kris Jenner se separaron cuando Kim tenía 10 años. Asegura que de su padre heredó el gusto por la unidad familiar y la ética laboral. También admite que tras el divorcio la situación familiar se puso difícil.

3. Bruce Jenner como padrastro: Kris Jenner se casó con Bruce seis meses después “y la vida fue buena. Él tuvo cuatro hijos. Mi mamá tuvo cuatro hijos. Pensaron que era perfecto. Fue divertido. Bruce es la cosa más dulce del mundo. Él es asombroso. Es el padrastro más grande que cualquiera podría pedir”.

4. Juicio de O.J. Simpson: Cuando Kim Kardashian tenía 13 años su padrino y uno de los amigos más cercanos de Robert Kardashian, O.J. Simpson, fue acusado del asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. El padre de las Kardashian, abogado de Simpson, las llevó al juicio y ellas se sentaron en el lado del acusado. “Mi madre estaba sentada con la familia de Nicole y nos miró como diciendo ‘¿Qué están haciendo aquí, por qué están sentadas de ese lado?’. Fue como la primera vez que mi familia se dividió”.

5. Paris Hilton: Antes de ser famosa, Kim Kardashian era conocida por ser la amiga de Paris Hilton (2006), quien la invitó a participar en su reality “The Simple Life”. “No sabía que iba a ser famosa yo misma, pero ahora, mirando hacia atrás, ella fue una gran mentora para mí. Realmente estoy agradecida por mis experiencias con ella. Es una gran, gran razón de mi éxito”.

6. "Keeping Up With The Kardashians": Kris Jenner recuerda que le presentaron a Ryan Seacrest (presentador de E!) la idea del reality show, lo llevó a canal y la grabación se realizó tan rápido que en 2007 logró el debut. “Cuando comenzamos a filmar, senté a mis hijos y les dije ‘tiene que ser real y crudo y mostrar todo’”, comenta Kris Jenner. La estrella del programa fue Kim Kardashian.

7. Manejo de redes sociales. Cuando "Keeping Up With The Kardashians" se estrenó, Twitter estaba recién lanzada, pero Kim Kardashian supo sacarle provecho e interactuar con los fanáticos permitiéndoles, por primera vez, tener acceso a la celebridad. “Las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser tóxicas en cuanto a comentarios, así que creo que debes tener un equilibrio. Me gusta combinar publicaciones personajes y comerciales”, dice Kim.

8. Video sexual: Justo antes del debut de “Keeping Up With The Kardashians” se conoció el video que Kim Kardashian grabó en 2002 con su novio de entonces, Ray J. “Cuando todo eso sucedió, fue muy, muy difícil. Fue devastador para toda la familia”, recuerda la celebridad.

9. Matrimonio con Kris Humphries: En 2011 Kim Kardashian se casó con la estrella de la NBA. Sin embargo, la unión duró 72 días y la celebridad se enfrentó a la rabia de sus seguidores, pues pensaron que fue parte del reality show. “Todos pensaron que era falso, y solo diré que no fue así. Sabes, desperdicié el dinero de todos. Desperdicié todo de todos y me siento mal”, sostiene.

10. Kanye West: Kim Kardashian comenta que conoció al músico en 2002 y desde entonces siempre estuvieron en contacto, pero la relación amorosa surgió cuando él la invitó a Paris a su desfile de modas. Al igual que le dijeron a su estilista, a West le pronosticaron el fin de su carrera si mantenía una relación con Kim Kardashian. La pareja se casó en 2014 y tienen cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

11. Robo en París. Durante la Semana de la Moda de París de 2016, a Kim Kardashian le robaron sus joyas y el anillo de diamantes de 20 quilates, valorado en 4 millones de dólares, que le regaló Kanye West. “Soy consciente de que sucedió porque me seguían en las redes sociales, por eso ahora no publico nada tiempo real. Las cosas materiales eran muy importantes para mí porque era como medía mi éxito; pero no hay nada material que sea importante para mí. Todo es reemplazable”, admite la celebridad.

12. Monetización de redes sociales: En 2009 Kim Kardashian ya sabía que las redes sociales podrían ser una valiosa herramienta de negocios. “Los fanáticos realmente quieren involucrarse en los productos que estoy haciendo. Les encanta ver su opinión realizada, y obtengo así un grupo focal gratuito”.