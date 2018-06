Kim Kardashian logró convencer a Trump de indultar a prisionera

La faceta diplomática de la estrella de televisión Kim Kardashian parece haber dado frutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que indultara la sentencia de cadena perpetua de la prisionera afroamericana Alice Marie Johnson, por quien Kardashian abogó la semana pasada en una reunión con el mandatario. Marie Johnson estaba acusada por posesión de drogas y lavado de dinero.

La petición de clemencia de Johnson se basaba en que esos fueron sus primeros delitos, los cometió en un momento de dificultad económica y si hoy fuera juzgada por los mismos crímenes, la pena sería inferior.

La decisión del mandatario permitirá que Marie Johnson, de 63 años, salga de prisión antes de cumplir la totalidad de su condena. Sin embargo, la Casa Blanca no comunicó el plazo de tiempo en el que la encarcelada saldrá de prisión. Entre tanto, Kardashian reaccionó a la noticia en su cuenta de Twitter.

Trump se mostró receptivo desde el principio a la petición de Kardashian y su yerno Kushner también abogó por ello, aunque el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, estaban en contra, según varios medios.

La cadena CNN ha informado de que Trump se prepara para perdonar o conmutar las sentencias de al menos 30 personas. La semana pasada dijo que estaba pensando en indultar a la estrella televisiva Martha Stewart, que pasó cinco meses en prisión entre 2004 y 2005.

"¡LA MEJOR NOTICIA DE LA HISTORIA!", señaló Kardashian

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance.