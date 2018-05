La 12ª será la última temporada de The Big Bang Theory

-Agencia Europa Press

El pasado mes de enero Johnny Galecki, actor que da vida a Leonard, dejó entrever que la 12ª sería la última temporada de The Big Bang Theory. Ahora, el showrunner Steve Holland ha confirmado sus palabras y ha asegurado que la serie llegará a su fin con la próxima entrega.

Aunque Holland ha insinuado que podría haber un cambio de planes, en principio el final de The Big Bang Theory está previsto para el próximo año, según ha apuntado en una entrevista a TV Line. "Hasta que escuche lo contrario, sí", respondió el showrunner cuando le preguntaron sobre el desenlace de la serie. Sin embargo, se apresuró a aclarar que no hay una decisión oficial sobre la fecha prevista para el final. Lea también: ¿Es The Big Bang Theory un ejemplo de "masculinidad tóxica" y "feminismo vacío"?

"Sé que tenemos la próxima temporada, pero no sé qué pasará más allá de eso", apuntó Holland, y añadió que "todo lo que puedo hacer es seguir adelante la próxima temporada y hacerlo genial".

El showrunner señaló que, a la espera de una confirmación por parte de CBS, "no vamos a dejar nada sin resolver en la temporada 12", prometió. "Si hay historias que queremos hacer, las pondremos allí y veremos qué pasa".

Mientras tanto, los fans serán testigos de uno de los momentos más esperados de la serie: la boda de Amy y Sheldon. Los científicos se casarán en el último capítulo de la 11ª temporada. Además de Penny, Leonard, Raj, Howard y Bernadette, el enlace contará con dos invitados de excepción: Kathy Bates, en el papel de la madre de Amy, y Mark Hamill, quien se rumorea oficiará la ceremonia.