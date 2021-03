“La Liga de la Justicia” y “The Flash”: ¿cómo se conectan?

En la cinta de Zack Snyder, Flash, cuya película en solitario se estrenará en 2022, utiliza en dos ocasiones su capacidad de hacer retroceder el tiempo alcanzando grandes velocidades.

Oficialmente, La Liga de la Justicia de Zack Snyder no puede considerarse dentro del Universo DC. Tal distinción es, de momento, para la cuestionada versión de Joss Whedon.

Pero eso no significa que el denominado Snyder’s Cut no haya incluido algunos elementos que enlazan con futuras entregas del DCEU, y que estaban en la mente del cineasta desde un principio. Una de ellas es el Multiverso, que se presentará oficialmente en la aventura en solitario de The Flash.

Uno de los mayores cambios de La Liga de la Justicia de Snyder son sus villanos, tanto Steppenwolf como Darkseid, que se quedó fuera de la versión cinematográfica. El director explica la compleja relación entre ambos en su planeta natal Apokalips, del que Steppenwolf fue desterrado tras traicionar a su maestro intentando dar un golpe de estado.

Desde ese momento, la misión de Steppenwolf es redimirse conquistando miles de mundos para su líder y reunir las tres Cajas Madre para obtener el perdón de Darkseid. Cuando logra recuperar dos de ellas, se revela que la Tierra es el lugar donde se oculta la Ecuación Anti-Vida, y el mismo lugar donde los antiguos defensores del planeta libraron la gran batalla contra el villano.

“Tengo noticias”, le dice Steppenwolf al súbdito de Darkseid, DeSaad, tras obtener las Cajas de los atlantes y las amazonas. “Antes de que el poderoso Darkseid llegara al trono, buscó en el universo el arma definitiva: la Ecuación Anti-Vida. La clave para controlar toda la vida y toda la voluntad, en todo el Multiverso”, añade misterioso, abriendo la puerta a las realidades alternativas dentro del DCEU.

Los planes originales de Snyder para una secuela de La Liga de la Justicia contaba con la llegada de Darkseid a la Tierra para reclamar la Ecuación Anti-Vida, precipitando el apocalipsis que se muestra en la secuencia Knightmare. Esto posiblemente nunca suceda, pero da una premisa sólida para la película en solitario de The Flash que dirige Andy Muschietti.

Otra clara referencia al Multiverso llega en el epílogo, en la apocalíptica e impactante secuencia de Knightmare, ambientada precisamente en ese futuro que los héroes se han esforzado por evitar a toda costa. Allí Snyder muestra a un grupo de improbables aliados encabezado por Batman en el que también se encuentran Cyborg, The Fash, Mera y villanos como Deathstroke o Joker.

Es el personaje de Jared Leto, mientras mantiene una tensa conversación con el Batman de Ben Affleck, el que hace referencia al Multiverso y las diferentes líneas temporales. “Me necesitas para que te ayude a deshacer este mundo que has creado al dejarla morir. ¡Pobre Lois, lo mucho que ha sufrido! A menudo me pregunto... ¿en cuántas líneas temporales alternativas destruyes el mundo? Porque, sinceramente, tú no tienes los cojones de morir”, le dice Joker.

FLASHPOINT Y LOS VIAJES EN EL TIEMPO

En La Liga de la Justicia, Flash utiliza en dos ocasiones su capacidad de hacer retroceder el tiempo alcanzando grandes velocidades. La primera es en la secuencia de la resurrección de Superman, donde también utiliza la energía eléctrica generada por su hipervelocidad para activar la Caja Madre.

La segunda es en la batalla final, cuando corre más rápido que la velocidad de la luz y aprovechando la electricidad para que Cyborg pueda entrar en el núcleo de las Cajas Madres, retrocediendo el tiempo suficiente para impedir la sincronización de las tres cajas, que juntas forman lo que se conoce como “la unidad” y que arrasaría con todo el planeta y culminaría con la llegada de Darkseid. Es una habilidad que en la versión de 2017 no utilizó y que será explorada en su próxima película.

Porque en The Flash de Andy Muschietti Barry Allen viajará en el tiempo, al pasado y posiblemente al futuro, mientras que explora las realidades alternativas, con las versiones de Batman de Ben Affleck y Michael Keaton confirmadas en el filme.

Ahora que el Snyder’s Cut ha presentado a Darkseid y la Ecuación Anti-Vida como el gran mal no solo del DCEU, sino de todo el Multiverso, su aparición en The Flash no puede ser, ni mucho menos, descartada.

Se espera que la película de The Flash llegue a los cines en verano de 2022.