La tercera temporada de "Killing Eve" adelanta su fecha de estreno

HBO adelantó el estreno de la tercera temporada de Killing Eve, el thriller protagonizado por Sandra Oh y Jodie Comer. El lanzamiento estaba programado para el 27 de abril, pero llegará el lunes 13 de abril.

Ahhhhhhhhhhh. #KillingEve returns two weeks early, Sunday, April 12 at 9pm on @BBCAmerica and @AMC_TV. pic.twitter.com/lNJlfjCoPr